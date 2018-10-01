Всемирный банк готов профинансировать проект мясного животноводства в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный банк высоко оценил разработанную Минсельхозом Казахстана госпрограмму развития мясного животноводства на ближайшие 10 лет, до 2027 года. Международный финансовый институт готов поддержать реализацию этой программы длинными заемными средствами в размере 500 млн долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

К тому же Всемирный банк готов предоставить лучших мировых консультантов для претворения животноводческой программы Казахстана в жизнь. Об этом было заявлено сегодня на «круглом столе» с участием представителей Всемирного банка в Астане, который прошел под председательством заместителя Премьер-Министра - министра сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева.

По словам Умирзака Шукеева, первой и самой важной из ныне действующих программ Минсельхоза является программа мясного животноводства.

«Мы ее долго обсуждали с бизнесом и регионами, международными организациями, в том числе Всемирным и Азиатским банками, разработали и представили в Правительство. Дальше у нас идет программа интенсивного животноводства, которое включает молочное животноводство, птицеводство и свиноводство. Эта программа также была отработана с бизнес-сообществом и представлена в Правительстве. Затем нами подготовлена программа, связанная с орошаемым земледелием, более того, мы сейчас готовим программы по сахарной отрасли, по рыбоводству и по развитию природных парков. Но основная программы касается развития мясного животноводства. Потому что у нас имеются все природные условия и преимущества, пастбища и люди, испокон веков занимавшиеся скотоводством», - сообщил он.

Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун отметил, что наша республика делает заметные успехи в развитии отрасли животноводства. В частности, он подчеркнул, что имеется сильная поддержка со стороны Правительства в части модернизации и более эффективного использования сельхозресурсов.

Руководитель практики Международной финансовой корпорации (дочернее подразделение Всемирного банка) Рольф Берндт подчеркнул, что как только Казахстан станет более зрелым и конкурентным экспортером мяса говядины, он сможет добиться определенного прогресса на внешних рынках, конкурируя с поставщиками из Австралии и Бразилии. По мнению эксперта МФК, конкурентным преимуществом нашей страны может стать относительная дешевизна производства мяса на внутреннем рынке.

Ато Браун пояснил, что международный финансовый институт готов профинансировать реализацию программы мясного животноводства на сумму в 500 млн долларов.

«Мы готовы профинансировать строительство современных убойных пунктов и оказать техподдержку. Окончательные условия займа (тенге или доллар) и целевое назначение будут определены после обсуждения предложений от Правительства», - резюмировал Ато Браун.