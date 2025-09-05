Всемирный совет по золоту предлагает запустить торговлю цифровым золотом

В настоящее время оптовая торговля золотом осуществляется в основном в двух формах: аллокированное золото, которое обеспечивает прямое владение физическими слитками, но при этом остается сложным в операционном плане, и неаллокированное золото, которое является ликвидным и экономичным, но несет риски. Предлагаемая система вводит коллективные доли в золоте (Pooled Gold Interests, PGI), объединяющие физическую надежность с гибкостью и доступностью цифрового владения.

— Оптовое цифровое золото – это видение трансформации способов владения и торговли золотом. Недавняя публикация правительства Великобритании о цифровой стратегии финансовых рынков подчеркивает важность цифровизации оптовых рынков для повышения эффективности, устойчивости и инновационности – стремление, которое полностью соответствует нашим целям, — отметил глобальный руководитель направления структуры рынка и инноваций во Всемирном совете по золоту Майк Освин.

Он добавил, что Лондон, являясь мировым центром торговли золотом, где ежедневно проходит клиринг в среднем 20 миллионов унций, «хорошо позиционирован, чтобы возглавить процесс улучшения торговли и клиринга золота на благо всех участников рынка».

Инициатива поддерживается правовой базой, разработанной компанией Linklaters, которая обеспечивает прозрачность, подтвержденное право собственности и соответствие требованиям регулирования.

— Обеспечивая безопасное, прозрачное и эффективное цифровое владение долями в золоте, мы помогаем открывать новые возможности для участников рынка и укрепляем лидерство Лондона как ведущего мирового центра торговли золотом, — подчеркнул партнер и руководитель финтех-направления в Великобритании в Linklaters Ричард Хэй.

По данным Национального банка Казахстана, 4 сентября грамм золота обойдется в 61 426,02 тенге.

