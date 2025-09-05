РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:19, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Всемирный совет по золоту предлагает запустить торговлю цифровым золотом

    Всемирный совет по золоту совместно с Linklaters и Hilltop Walk Consulting представил новую инициативу, направленную на трансформацию глобального рынка золота через запуск оптового цифрового золота (Wholesale Digital Gold). Концепция призвана модернизировать способы владения, торговли и расчетов с золотом, передает агентство Kazinform.

    Gold
    Фото: Canva

    В настоящее время оптовая торговля золотом осуществляется в основном в двух формах: аллокированное золото, которое обеспечивает прямое владение физическими слитками, но при этом остается сложным в операционном плане, и неаллокированное золото, которое является ликвидным и экономичным, но несет риски. Предлагаемая система вводит коллективные доли в золоте (Pooled Gold Interests, PGI), объединяющие физическую надежность с гибкостью и доступностью цифрового владения.

    — Оптовое цифровое золото это видение трансформации способов владения и торговли золотом. Недавняя публикация правительства Великобритании о цифровой стратегии финансовых рынков подчеркивает важность цифровизации оптовых рынков для повышения эффективности, устойчивости и инновационности стремление, которое полностью соответствует нашим целям, — отметил глобальный руководитель направления структуры рынка и инноваций во Всемирном совете по золоту Майк Освин.

    Он добавил, что Лондон, являясь мировым центром торговли золотом, где ежедневно проходит клиринг в среднем 20 миллионов унций, «хорошо позиционирован, чтобы возглавить процесс улучшения торговли и клиринга золота на благо всех участников рынка».

    Инициатива поддерживается правовой базой, разработанной компанией Linklaters, которая обеспечивает прозрачность, подтвержденное право собственности и соответствие требованиям регулирования.

    — Обеспечивая безопасное, прозрачное и эффективное цифровое владение долями в золоте, мы помогаем открывать новые возможности для участников рынка и укрепляем лидерство Лондона как ведущего мирового центра торговли золотом, — подчеркнул партнер и руководитель финтех-направления в Великобритании в Linklaters Ричард Хэй.

    По данным Национального банка Казахстана, 4 сентября грамм золота обойдется в 61 426,02 тенге.

    Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.

    Теги:
    Золото Цифровизация
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают