Всемирная организация данных учреждена в Пекине
В столице КНР официально начала работу Всемирная организация данных, первая международная профессиональная структура, сфокусированная на управлении цифровыми активами и развитии дата-экономики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Global Times.
В рамках учредительного съезда участники утвердили устав организации и сформировали органы управления, а также избрали членов первого состава совета и наблюдательного совета. На заседании руководства были также ратифицированы ключевые внутренние регламенты и правила функционирования организации.
Одной из важнейших функций новой организации станет гармонизация трансграничного оборота данных. В качестве ключевых направлений деятельности заявлены устранение регуляторных проблем, разработка стандартов и рекомендаций, а также помощь компаниям в снижении затрат на комплаенс.
Деятельность организации будет направлена на формирование глобальной цифровой экосистемы и интеграцию данных в реальный сектор. Приоритетными задачами станут акселерация инновационных проектов и подготовка профильных кадров. Особое внимание будет уделено странам Глобального Юга для сокращения «цифрового разрыва».
На этапе запуска в состав организации вошли более 200 участников из 40 стран. Членство объединяет широкий спектр институциональных игроков, включая корпорации, финансовые институты, ведущие университеты, аналитические центры и международные организации.
