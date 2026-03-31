РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 30 Март 2026 | GMT +5

    Всемирная организация данных учреждена в Пекине

    В столице КНР официально начала работу Всемирная организация данных, первая международная профессиональная структура, сфокусированная на управлении цифровыми активами и развитии дата-экономики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Global Times.

    Фото: Xinhua News

    В рамках учредительного съезда участники утвердили устав организации и сформировали органы управления, а также избрали членов первого состава совета и наблюдательного совета. На заседании руководства были также ратифицированы ключевые внутренние регламенты и правила функционирования организации.

    Одной из важнейших функций новой организации станет гармонизация трансграничного оборота данных. В качестве ключевых направлений деятельности заявлены устранение регуляторных проблем, разработка стандартов и рекомендаций, а также помощь компаниям в снижении затрат на комплаенс.

    Деятельность организации будет направлена на формирование глобальной цифровой экосистемы и интеграцию данных в реальный сектор. Приоритетными задачами станут акселерация инновационных проектов и подготовка профильных кадров. Особое внимание будет уделено странам Глобального Юга для сокращения «цифрового разрыва».

    На этапе запуска в состав организации вошли более 200 участников из 40 стран. Членство объединяет широкий спектр институциональных игроков, включая корпорации, финансовые институты, ведущие университеты, аналитические центры и международные организации.

    Ранее мы писали, что Пекин делает акцент на ускоренное развитие «Цифрового Китая».

    Теги:
    Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают