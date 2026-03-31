Всемирная организация данных учреждена в Пекине

В рамках учредительного съезда участники утвердили устав организации и сформировали органы управления, а также избрали членов первого состава совета и наблюдательного совета. На заседании руководства были также ратифицированы ключевые внутренние регламенты и правила функционирования организации.

Одной из важнейших функций новой организации станет гармонизация трансграничного оборота данных. В качестве ключевых направлений деятельности заявлены устранение регуляторных проблем, разработка стандартов и рекомендаций, а также помощь компаниям в снижении затрат на комплаенс.

Деятельность организации будет направлена на формирование глобальной цифровой экосистемы и интеграцию данных в реальный сектор. Приоритетными задачами станут акселерация инновационных проектов и подготовка профильных кадров. Особое внимание будет уделено странам Глобального Юга для сокращения «цифрового разрыва».

На этапе запуска в состав организации вошли более 200 участников из 40 стран. Членство объединяет широкий спектр институциональных игроков, включая корпорации, финансовые институты, ведущие университеты, аналитические центры и международные организации.

