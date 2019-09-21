Всемирная конференция и выставка QS World Wide завершилась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы, в КазНУ имени аль-Фараби, завершились всемирная конференция и выставка QS World Wide «К совершенству на основе гармоний человеческого наследия и высоких технологий», передает корреспондент «МИА «Казинформ».

Конференция в этом году проводилась в четвертый раз, а в Казахстане и в целом в центральной Азии состоялась впервые.

В глобальном саммите приняли участие свыше 800 лидеров академических кругов – президенты и ректоры университетов, ученые и эксперты из более 60 стран. Среди которых представители ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций, всемирно известных компаний Microsoft, ВВС, Elsevier, Springer Nature, YODAK, AKSON; руководители университетов, входящих в топ-800 международного рейтинга QS «World University Rankings»; члены SUN, USRN, международной ассоциации по ранжированию организаций и университетов IREG Observatory; эксперты Европейской сети по аккредитации в области инженерного образования ENAEE.

Они участвовали в обсуждении и выработке новой модели будущего развития университетов в рамках интеграции образования, науки, передовых технологий и духовных ценностей.

«На самом деле очень большое достижение – то, что Республика Казахстан была выбрана как страна для проведения одного из крупнейших мероприятий ведущего мирового рейтинга QS. КазНУ имени аль-Фараби достиг определенных результатов. В мировом рейтинге, в котором принимает участие более 7000 университетов, наш КазНУ занимает 207 место. Это среди стран СНГ является вторым после МГУ, что является очень большим достижением», - отметила региональный директор компании Elsevier по центральной Азии Алия Оспанова.

По ее словам, научно-исследовательское направление этого университета приносит наибольшее количество публикаций во всем регионе Азии.

«Каждая четвертая публикация ученых Казахстана написана именно учеными КазНУ. Очень важно понимать, что сегодня университет должен проходить определенную трансформацию. Необходимо каждому высшему учебному заведению приоритизировать науку, именно исследование. Потому что без этой трансформации невозможно участие в международных рейтингах», - заметила она.

Как отметил ректор КазНУ имени аль-Фараби Галымкаир Мутанов, в течение двух дней на базе университета в рамках Глобального саммита проходили несколько значимых мирового уровня событий. Это всемирная конференция и выставка QS World Wide; заседание Генеральной Ассамблеи Альянса университетов Шелкового пути (SUN), объединяющего более 130 вузов мира; Work Shop всемирной сети социально-ответственных университетов (USRN), в которую входят ведущие вузы из разных континентов.

«Это связано с развитием высшего и университетского образования, их влияния на развитие общества. Здесь обсуждались вопросы качества образования, внедрение новых технологии, формирование человеческого капитала и т.д. QS - очень влиятельная организация, которая мониторит все вузы, определяет их достижение и ранжирование. В этом плане казахстанские вузы неплохо идут. Около 10 вузов вошли в топ-800 университетов мира. Как вы знаете Елбасы поставил задачу о том, что к 2020 году минимум два наших вуза должны войти в число 200 лучших университетов мира. Мы наиболее близки к этой цели. В мире существует более примерно более чем 30 тысяч университетов, из них QS отбирает самых высших – 800, и каждый раз определяет рейтинг по итогам года. В дальнейшем мы сделаем все усилия, чтобы войти в топ-200», - заметил Галымкаир Мутанов.

В свою очередь, старший вице-президент QS Quacquarelli Symonds Ltd Бен Соутер, заявил, что делегаты из разных стран очень довольны содержанием конференции. Она была динамичной, полезной для всех гостей.

«Мы занимаемся рейтингами, которые позволяют выявить наиболее лучшие университеты. Такие мероприятия важны для обмена опытом и помогают найти новые знакомства. Мы хотим, чтобы все университеты были активно задействованы в социальной жизни общества, студенты вузов занимались искусством, музыкой, волонтерством. Я заметил, что здесь на конференции было много талантливых волонтеров из университета. Мы видели их прекрасные выступления, пение, танцы. Это именно то, к чему мы призываем университеты, говоря о том, насколько сегодня готовы выпускники к трудоустройству в современном мире и экономике. Работодатели ожидают от них не только знания, но и активность в других направлениях. Университеты должны заниматься также исследовательской работой. Должны исследовать ту проблему, которая сейчас имеется в обществе, должны решать такие вопросы, как очистить океан от мусора, от пластика, как уменьшить содержание углекислого газа в воздухе и т.д. Прежде всего, университеты должны обучать будущих лидеров. Сегодняшние студенты должны в будущем стать лидерами, которые способны изменить мир к лучшему. Они должны быть в состоянии решить проблемы этого мира сделать его лучше. Мы над этим и работаем», - сказал Бен Соутер.

Одна из организаторов мероприятия региональной директор компании QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева отметила, что казахстанская система высшего образования находится на стадии развития.

«За последние 5 лет я вижу достаточно позитивное изменение в плане активности казахстанских университетов на международной арене, в плане интереса со стороны международных коллег к исследовательским проектам и партнерским программам внутри Казахстана. Методология рейтинга у нас опирается в несколько показателей, в первую очередь, это репутационный показатель, то, что мы используем и в глобальном и региональном предметном рейтинге. Это репутация среди работодателей и академического сообщества, затем мы используем открытые базы данных, как списки 100 успешных выпускников в Forbes, Time и прочее, также мы смотрим на данные, которые нам предоставляют университеты по вовлеченности и активности работодателей на кампусы университеты, то есть, сколько компании приходят на кампусы, как активно они взаимодействуют и прочие информации, которые мы получаем от вузов», - пояснила Зоя Зайцева.

Следует отметить, что впервые в мировой практике на базе одного университета одновременно проводилось несколько крупных международных мероприятий с таким авторитетным составом участников. Как отметили в оргкомитете QS World Wide, это связано с феноменальным прорывом КазНУ за последние семь лет в мировых рейтингах, возрастающей роли КазНУ в глобальном научно-образовательном пространстве и инициативами, которые реализуются казахстанским вузом в международном масштабе.

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