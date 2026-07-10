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    В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    10 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в Астане, Алматы и пяти городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Неблагоприятные метеоусловия
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По данным синоптиков, НМУ прогнозируются в Алматы, Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Костанае, Темиртау и ночью в Астане.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
    • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    На 10 июля штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.


    Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет Экология
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор