Жара до +42, грозы и пыльные бури накроют 10 июля Казахстан

На 10 июля штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в ряде регионов ожидаются сильная жара, грозы, град, шквалистый ветер, пыльные бури и высокая пожарная опасность.

Акмолинская область — на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Актюбинская область — на западе, севере и в центре прогнозируются дождь, гроза, град, шквал, местами сильный дождь. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35–38 градусов. На юге и востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Алматинская область — днем ожидается сильная жара 35–38 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Абай — ожидается северный и северо-восточный ветер с порывами до 23 м/с. На юге области прогнозируется жара до 35 градусов. На юго-западе сохранится высокая, а на севере и юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

Атырауская область — ночью и днем местами ожидаются дождь, гроза и град. Днем воздух прогреется до 35–38 градусов. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область — на востоке ожидаются кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра могут достигать 23 м/с. На юго-востоке сохранится высокая, а на северо-западе и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

Область Жетысу — ожидается северо-восточный ветер с порывами 23–28 м/с. Днем температура воздуха повысится до 35–37 градусов. На севере, востоке и юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Жамбылская область — в горных районах прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Ветер усилится до 15–20 м/с. Днем ожидается жара 38–40 градусов. На востоке сохранится высокая, на западе и севере — чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область — на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Днем воздух прогреется до 35–38 градусов. На юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Карагандинская область — на юге области ожидается ветер с порывами до 15 м/с. На западе и юге прогнозируется сильная жара до 36 градусов. На севере и западе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область — утром и днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Днем температура повысится до 35–36 градусов.

Кызылординская область — днем в центре и на востоке ожидается пыльная буря. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Воздух прогреется до 40–42 градусов. По области сохранится высокая, а в центре и на юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область — на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза и град. Ночью и утром на юго-западе прогнозируется туман. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

Павлодарская область — днем ожидается сильная жара 35–36 градусов. На западе области прогнозируется высокая, а на юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область — ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Днем воздух прогреется до 35–36 градусов.

Туркестанская область — днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер усилится до 15–20 м/с. Сильная жара достигнет 40–42 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, а на западе, севере и в центре — чрезвычайная.

Область Улытау — днем ожидается сильная жара 35–38 градусов.

В Астане днем ожидается сильная жара 35–36 градусов.

В Алматы днем воздух прогреется до 35 градусов.

В Шымкенте ожидаются порывы северо-восточного ветра до 15–20 м/с, сильная жара до 40 градусов и высокая пожарная опасность.