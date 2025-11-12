РУ
    10:35, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Семее осудили предпринимателя и машиниста за гибель рабочего при нарушении техники безопасности

    В межрайонном суде по уголовным делам города Семей области Абай вынесен приговор по делу о нарушении правил охраны труда, повлекших за собой смерть работника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    Суд рассматривал уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и машиниста автогидроподъемника, обвиняемых по статье 156 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан — нарушение правил техники безопасности и охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    По материалам дела, трагедия произошла в апреле прошлого года на территории одного из предприятий Семея. Рабочий, привлеченный без соответствующего обучения и допуска, получил тяжелые травмы при выполнении высотных работ. От полученных повреждений он скончался в больнице.

    Как установило расследование, подсудимые не обеспечили должный контроль за соблюдением мер безопасности и допустили к работам человека, не имевшего необходимой подготовки и средств индивидуальной защиты.

    — Суд пришел к выводу о наличии в действиях подсудимых признаков состава преступления, предусмотренного статьей 156 части 3 УК РК. Их вина в нарушении правил охраны труда, повлекшем гибель человека, полностью доказана, — сообщили в пресс-службе суда.

    Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако, в соответствии с Законом «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», они освобождены от уголовной ответственности и основного наказания.

    Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, обязав подсудимых выплатить 10 миллионов тенге в счет компенсации морального вреда.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что в ВКО завершено расследование по факту гибели рабочих при ремонте водопровода.

    Теги:
    Семей Производственный травматизм Область Абай
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
