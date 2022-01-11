Всем семьям погибших военнослужащих и полицейских выдадут квартиры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всем семьям военнослужащих и полицейских, погибших при защите гражданского населения от террористических атак, выдадут квартиры. Об этом говорится в обращении Союза строительной отрасли Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

- Союз строительной отрасли Республики Казахстан (Далее - Союз), осознавая социальную ответственность перед народом в столь непростой момент для каждого из нас, полностью поддерживает курс Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Общественный фонд «Народу Казахстана», созданный по инициативе Президента К.Токаева совместно с членами Союза, в лице строительных компаний Qazaq Stroy, Атрикс-Строй, Диал Строй, Exclusive Group, Kusto Home, Nest Story, Saba Group KZ, Sheber Gruop, Tau Development, Time Group Hayat Construction, выдадут квартиры всем семьям военнослужащих и полицейских, погибших при защите гражданского населения от террористических атак.

В настоящее время Союз помогает в расчистке пострадавших объектов и восстановлении города Алматы, мобилизовав необходимое количество специалистов и техники.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в Казахстане, призываем представителей отечественного бизнеса продолжать поддерживать инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева, проявив гражданскую солидарность и патриотизм! - говорится в тексте обращения.