Всем семьям погибших полицейских от террористической атаки будет оказана помощь - Канат Бозумбаев

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев по поручению Президента страны встретился с сотрудниками правоохранительных органов региона и выразил им свою благодарность, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В ходе встречи Канат Бозумбаев выразил огромную благодарность за самоотверженную храбрость и героизм собравшимся стражам порядка, которые первыми приняли на себя весь удар террористической атаки, и, подвергая свои жизни опасности, с честью защищали мирную жизнь наших сограждан.

Вместе с тем, аким области заверил, что семьям погибших полицейских будет оказана вся необходимая помощь.

«За проявленный героизм от имени всех жителей нашего благодатного края Жетысу выражаю вам безграничную благодарность. В борьбе с террористами погибли несколько сотрудников полиции, немало стражей порядка пострадало. Это трагедия не только для их семей, но и всех нас. Мы не оставим семьи погибших наедине с их бедой, будет оказана вся необходимая поддержка, также будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 5 млн тенге. Поможем и в обучении их детей», - сказал Канат Бозумбаев.

Глава региона также отметил, что в обозримом будущем будет принят комплекс мер, нацеленный на всестороннюю поддержку полиции и специальных органов, в том числе будет уделено особое внимание повышению их статуса, жилищным вопросам, увеличению штатной численности, транспортному и материально-техническому обеспечению.

«Сейчас кардинально изменилось отношение общества к вам. Особенно это заметно в последние дни, когда люди поняли всю важность вашей нелегкой службы. И сегодня вы продолжаете с честью выполнять ваш гражданский и профессиональный долг, находясь на страже правопорядка. Каждого из вас, кто проявил мужество в трудную минуту, мы считаем героем!», - сказал Канат Бозумбаев.

Ранее в Департаменте полиции Алматинской области выразили соболезнования семьям и родным погибших при исполнении служебного долга в результате произошедших в Казахстане январских событий.

Отметим, в Алматинской области продолжается антитеррористическая операция силовиков.