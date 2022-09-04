Всем пострадавшим будем оказана необходимая помощь - аким Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в связи с лесными пожарами и их последствиями создана спецкомиссия, по результатам работы которой всем пострадавшим будет оказана помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на своей странице в Instagram аким области Архимед Мухамбетов, он вместе с министром ЧС Юрием Ильиным встретился с пострадавшими от пожара в селе Аманкарагай Аулиекольского района.

«На данный момент проведена эвакуация 1841 человека: из села Озерное (250 человек), и северной части села Аманкарагай (1000 человек), села Калинино (228 человек), села Лесное (363 человека). Местными исполнительными органами организовано размещение и питание эвакуированных в средней школе и интернате села Аулиеколь. Открыта горячая линия, организована работа психологов и чрезвычайных служб, оказывается медицинская помощь. Создана специальная комиссия. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», - сообщил глава региона.

По информации министра по ЧС Юрия Ильина, на 00.00 часов 4 сентября обстановка в районе стабильная, ситуация под контролем.

«Площадь возгорания пока свыше 9 тысяч гектаров, будет произведен облет и получены данные аэрокосмической съемки. Произведена эвакуация из близлежащих населенных пунктов. Ни один человек не пострадал», - отметил Юрий Ильин.