Вселенная расширяется быстрее, чем ожидалось: ученые не могут это объяснить

Международное исследование показало, что ближайшие галактики удаляются от нас быстрее, чем ожидалось.

Этот показатель известен как постоянная Хаббла, которая описывает скорость расширения Вселенной. По новым данным, ее значение составляет около 73,5 километра в секунду на мегапарсек (примерно 3,26 млн световых лет). Это означает, что, чем дальше галактика, тем быстрее она от нас удаляется.

Однако при изучении ранней Вселенной ученые получают более низкое значение — около 67. Исследователи считают, что разница в показателях слишком большая, чтобы объяснить это погрешностью измерений.

Такое критическое противоречие уже называют «напряжением Хаббла». Оно остается нерешенным уже более десяти лет, несмотря на улучшение методов расчетов и данных.

Чтобы разобраться, ученые объединили различные способы измерения расстояний в космосе — от наблюдений за определенными типами звезд до изучения вспышек сверхновых и других объектов. Все эти данные связали в единую систему, чтобы проверить точность результатов. Однако независимо от метода, расчеты показывают одно и то же: Вселенная расширяется быстрее, чем следует из данных о ее раннем состоянии.

По мнению ученых, это может означать либо наличие скрытой ошибки в измерениях, либо то, что в существующих теориях о Вселенной чего-то не хватает. В последнем случае речь может идти о необходимости пересмотра фундаментальных представлений о ее устройстве.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

