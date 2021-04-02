Всех желающих начали вакцинировать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, в Наурызбайском районе, сегодня начался четвертый транш вакцинации - прививаться могут все жители города. Единственным условием является прикрепление к любой поликлинике города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Городской поликлиники №36.

Вакцинация проводится добровольно. Главный врач поликлиники №36 Гүлжайнат Тілеген рассказала, что перед прививкой все проходят осмотр врача. После получения прививки в течении 30 минут, привившиеся находятся под наблюдением в отдельно отведенной комнате.

«На сегодняшний час более 250 человек по нашему району получили прививку, все чувствуют себя хорошо, никаких побочных действий не замечено. Хотелось бы подчеркнуть, что вакцинация проводится ежедневно, в рабочие дни с 8 до 20 часов в 209 кабинете, на втором этаже», - рассказала врач.

Председатель комиссии по охране здоровья ветеранов Совета ветеранов Наурызбайского района Алматы Райхан Еламанова добровольно получила вакцину и поделилась своими впечатлениями.

«Сегодня я получила прививку, самочувствие хорошее. Давно ждала, когда начнут прививать население, так как я работаю непосредственно с людьми пожилого возраста, то я в первую очередь должна привиться и уберечь и себя и мое сообщество, так как они в первую очередь находятся в зоне риска. У меня есть группа, в ней более 200 пенсионеров, вот хочу им написать, и поделится своим самочувствием от вакцины. Также, конечно же, порекомендую, чтобы те, у кого нет противопоказаний, тоже прошли вакцинацию», - сказала она.

Гүлжайнат Тілеген также отметила, что после получения вакцины все-таки необходимо соблюдать профилактические меры: социальное дистанцирование и ношение маски, а людям при выявлении симптомов ОРВИ обращаться к врачам.

Напомним, в первую очередь иммунизацию прошли работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы. На втором этапе были охвачены педагоги общеобразовательных школ, вузов, работников медицинских служб, не вошедших в первый этап. Третий этап охватил педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с хроническими заболеваниями, работники медико-социальных учреждений.

В целом по Наурызбайскому району при поступлении вакцинации по 1, 2, 3 эшелону было охвачено 1110 человек. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев также призвал жителей вакцинироваться от коронавируса.