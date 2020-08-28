Всех учителей, обучающих в режиме онлайн, обеспечили компьютерами в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области общеобразовательные школы в новом учебном году будут работать по системе дистанционного обучения. В настоящее время в связи с этим проводится соответствующая работа. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления развития человеческого потенциала Ракимбек Жолаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

По его словам, в общей сложности из 910 школ 164 будут работать в штатном режиме, из них в 34 селах, где нет интернета.

«По просьбе родителей создаются дежурные группы для начальных классов. Такие группы будут проводить занятия с соблюдением строгих санитарных мер. В частности, школьный подъезд будет оснащен дезинфицирующими ковриками, тепловизорами, санитайзерами, средствами влажной и дезинфекционной очистки. На сегодняшний день в 365 школах по просьбе родителей планируется открыть 2356 дежурных групп. В качестве помощников для преподавателей будут привлекаться студенты старших курсов педагогических высших и средних специальных учебных заведений на практику», – сказал Р. Куатбекулы.

В настоящее время компьютерной техникой оснащены 231 489 (46,3%) учащихся области. Из них 2 662 (5,12%) - дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети с особыми образовательными потребностями. Всего 107 138 учащихся не имеют компьютеров. Из них 49 261 ребенок из малообеспеченных семей. В целях решения данной проблемы за счет республиканского и местного бюджетов будет предоставлено 22 213 планшетов и компьютеров. Кроме того, за счет спонсоров будут переданы 13 976 дополнительных устройств.

В целом, в регионе количество учащихся, не имеющих доступа к интернету в домашних условиях, составляет 132 427 (26,5%). Для решения вопроса охвата интернетом планируется приобретение роутеров за счет местного бюджета. Все учителя обеспечены компьютерами на 100%. Нет интернета у 564 (1%).

Для организации дистанционного обучения к интернет-платформам Online-mektep подключены 784 школы, Daryn-online - 126 школ.

Для удобства педагогов Министерством образования и науки разработано и размещено на порталах более 600 тысяч уроков, более 100 тысяч готовых упражнений и тестов, видеоуроков, видеоанимаций и виртуальных лабораторий от ведущих педагогов начальной школы. Кроме того, в качестве дополнительного образования для всех учащихся будут доступны телеуроки на телеканалах «Балапан» и «Ел арна». Кроме того, будет поэтапно решаться вопросы с учебниками.