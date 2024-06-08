Всего 3 согласия в стране: почему казахстанцы не хотят донатить органы после смерти

В пересадке органов нуждается более 64 тысяч казахстанцев. Многие люди находятся в «листе ожидания» на протяжении многих лет. Почему это так, и можно ли изменить негативное отношение к органному донорству в стране, разбиралась корреспондент агентства Kazinform.

Как регулируется донорская деятельность в Казахстане

Погрузиться подробнее в тему донорства помог региональный координатор по трансплантации Костанайской области и по совместительству главный областной внештатный анестезиолог-реаниматолог Марат Жанакаев.

— Донорство, или правильнее будет выразиться «органное донорство» — это вид трансплантации органов человека, у которого констатирована смерть головного мозга. Органы изымаются обязательно с согласия родственников и в дальнейшем пересаживаются реципиенту, — пояснил Марат Жанакаев.

В Казахстане донорская деятельность регулируется такими документами, как Конституция РК, Уголовный кодекс РК, Кодекс о здоровье и различными нормативно-правовыми актами.

— В нормативно-правовых актах отображаются все показатели и нюансы, которые стоит учитывать при донорстве. Например, в документах указывается какие заболевания допускаются для того, чтобы стать посмертным донором, а также прописываются различия между донорством от живого человека (когда близкий родственник может пожертвовать часть печени или почку) и донорством посмертным. Кроме того, в документах перечисляется что необходимо при детской трансплантации (к слову, в Казахстане нет детского органного донорства, минимальный возраст потенциальных доноров — 18 лет — прим. автора). Мы работаем в строгом соответствии с приказами и нормами, — отметил Марат Жанакаев.

Всю работу регулирует Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг, который находится в столице. Самой трансплантации в Костанайской области нет. Как говорит координатор, регион лишь может дать потенциального донора, который будет подходить по всем параметрам.

— У нас есть «лист ожидания». Сюда включены люди, которые ожидают свой орган. Всего по Казахстану числится более 64 тысяч человек. Больше всего требуется донорских почек — эта цифра перевалила за 3 тысячи. В Костанайской области в трансплантации органов нуждаются 56 человек, 50 из них нуждаются в здоровых почках, двум ожидающим требуется печень, трем — сердце и один человек нуждается в трансплантации легкого, — поясняет специалист.

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Как попасть в «лист ожидания»

По его словам, решение о вхождении в «лист ожидания» выносит мультидисциплинарная комиссия, куда входят как специалисты общего направления, так и узкого (к примеру если больной страдает болезнью почек, то в состав комисии будет входить нефролог). Собранные документы, с анализами и анамнезом болезни попадают к региональному координатору, который, в свою очередь, направляет их в столичный центр, где на основании собранных документов претендента вносят человека в «лист ожидания». Так построен принцип работы по всем регионам.

По его словам, главный фактор в вопросах трансплантации органов — это время.

— Приведу простой пример из ситуации с пациентами, которые нуждаются в донорской почке. Несколько раз в неделю они проходят процедуру гемодиализа (внепочечное очищение кровотока, осуществляемое при острой и хронической почечной недостаточности — прим. автора), но ведь этого недостаточно. Кровь циркулирует везде и грубо говоря «неочищенная», она повреждает и другие органы. Потом и возникают сопутствующие заболевания сердца, печени. А вовремя пересаженная почка исключает последствия интоксикации. Или, к примеру, пациенты, которые нуждаются в пересадке сердца — вот у нас 3 человека сейчас используют так называемые «искусственные желудочки» — это механическая поддержка кровообращения с помощью кардионасоса. То есть, реципиенты зависимы от каких-то внешних носителей, которые временно лишь помогают поддержать жизнедеятельность организма до получения органа, — поясняет Марат Жанакаев.

Но, по его словам, процедура определения донора не быстрая.

— Приведу пример. Допустим, в отделение попадает человек с травмой головного мозга, очень большая гематома. Его переводят на искусственную вентиляцию легких. Далее смотрят на общее состояние. Есть параметр от комы-1 до комы-3. Когда последняя стадия, то у человека не фиксируется ни один рефлекс. Он лежит и его жизнедеятельность искусственно поддерживается аппаратами. Так вот, согласно приказа о констатации смерти головного мозга, мы начинаем проводить свои тесты. Есть определенные критерии, по которым члены специальной комиссии определяют, есть ли шанс или нет. Если вдруг, у одного из врачей возникнет сомнения, снова тестируем. Это сложный процесс, многие люди думают, что когда мы сообщаем близким о смерти мозга, хотим якобы на органы разобрать. Это так не работает. Если по итогу тестирования все члены комиссии согласны, что никаких рефлексов нет, то подписывается ряд бумаг, где указывается что официально зафиксирована смерть мозга и только после этого начинаем разговаривать с родственниками. Некоторые дают согласие, некоторые в строгий отказ, — рассказывает врач-анестезиолог.

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Органное донорство — безвозмездно

К сожалению, как отметил спикер, органное донорство все еще находится на низком уровне в Казахстане. За 2024 год, было получено только 3 согласия родственниками умерших на мультизабор органов по всей стране. В нашей области 90% тоже составляют отказы.

— Очень большое количество близких умершего отказывается по религиозным соображениям. Хотя представители духовенства дают согласие на трансплантацию. Ни ислам, ни православие не запрещают донорство. Приводили статистику, что по сравнению с исключительно мусульманскими странами, Казахстан значительно отстает по количеству доноров на население. Некоторые родные требуют финансовое вознаграждение, но как вы знаете, органное донорство — это безвозмездно. Поэтому мы сразу прекращаем диалог, так как такие махинации уже являются уголовными, — поясняет Марат Жанакаев.

Если все же согласие есть, то у родных есть право на разрешение изъятия определенных органов.

— Когда у нас появляется потенциальный донор, то мы информацию направляем в центр. Там, согласно критериям начинается подбор реципиента под предложенные параметры. Когда больной найден, его подготавливают к операции. При трансплантации человеческий фактор исключен абсолютно — процесс четко автоматизирован. Для изъятия органов с Астаны прибывает санавиацией специальная бригада трансплантологов, которые делают забор и улетают обратно. Чем быстрее, тем лучше, — пояснил врач.

Никто не застрахован

Доктор связывает негативное отношение к донорству с несколькими факторами.

— Наверное в первую очередь — это менталитет. А во-вторых — недостаточная информационная работа. Сейчас только-только начинает все раскручиваться. Наконец-то начали об этом говорить, и это очень хорошо. Люди должны знать, как и что происходит. Обществу надо понять, что человеческий фактор исключен тут полностью: такого не будет, что вот моему родственнику надо, и он получил орган. Нет, здесь все автоматически. Компьютер подбирает по критериям реципиента, далее идет сдача анализов и операция, — подчеркивает координатор.

К слову, максимальный возраст потенциального донора может достигать 64 лет, но не более. По статистике, за последние 5 лет случаев органного донорства в Костанайской области зарегистрировано не было (только пересаживание от живого донора).

— В «лист ожидания» может попасть любой человек. Ни возраст, ни телосложение, какие-либо еще параметры роли не играют. Вот пример: молодая девушка, 32 года. У нее была пересадка сердца. До этого она заболела вирусной инфекцией, когда была беременной — это дало осложнение на сердце. Ей сделали кесарево сечение, после этого она дважды пережила остановку сердечной деятельности. Ей пересадили сердце донора из Костанайской области. Поэтому, важно следить за своим здоровьем, — резюмирует спикер.

К слову, скачок в развитии органного донорства произошел в 2012 году, когда костанайцу Жанибеку Успанову пересадили сердце. С тех пор, операции по пересадке проводятся успешно и имеют свое призвание в медицине.