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Всеармейское совещание с участием Президента РК началось в Астане

Автор:  
Анеля Касымова
5 Мая 2023, 15:48
Всеармейское совещание с участием Президента РК началось в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане началось Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

Ранее Глава государства принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов. Во время мероприятия Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Как подчеркнул Президент, повышение обороноспособности, укрепление системы национальной безопасности, обеспечение верховенства закона и правопорядка являются незыблемыми приоритетами нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды ряду граждан за мужество и безупречную службу.


Напомним, в этом году 7 мая, в праздник Дня защитника Отечества, Вооруженным силам РК исполнится 31 год.


Президент Казахстана   Астана   Видео   Токаев Касым-Жомарт  
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