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Все жители Туркестанской области получили первый компонент вакцины против КВИ

17 Января 2022 21:19
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Все жители Туркестанской области получили первый компонент вакцины против КВИ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область находится в тройке лучших по показателям вакцинации. Согласно исследованию специалистов, благодаря массовой вакцинации граждане, инфицированные КВИ, легче переносят болезнь и значительно снижают количество несчастных случаев. По области количество граждан, подлежащих вакцинации против инфекции Covid-19 - 1 046 130. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу акимата.

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Согласно данным, с февраля 2021 года по сегодняшний день туркестанцы полностью охвачены I компонентом вакцинации. Также количество жителей, получивших II компонент вакцины, составило 1034440.

Однако приведенные выше показатели не означают, что требования карантина можно не соблюдать. Так как по матрице эпидемиологической оценки на 15 января Туркестанская область вошла из «зеленой» в «желтую» зону. Работники здравохранения и эпидемиологи региона призывают жителей к ревакцинации.

По словам специалистов, в связи с тем, что некоторые вакцины теряют силу через определенное время, рекомендуется повторно вводить вакцину против коронавируса через 6 месяцев после введения двух компонентов вакцины. Ревакцинация проводится только в одной дозе. В Туркестанской области количество получивших ревакцинацию составило 58 809.


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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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