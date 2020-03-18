Все железнодорожное и авиасообщение будет остановлено - замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы будет закрыт 22 марта полностью. Все железнодорожное и авиационное сообщение из Алматы и в город будет остановлено. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 00:00 часов 22 марта все железнодорожное и авиационное сообщение из Алматы и в Алматы будет остановлено полностью. Что касается международных рейсов, то те граждане, которые хотят вернуться в Алматы и граждане других стран, которые хотят вылететь международным рейсом, будут летать, так как ограничения по времени до 22 марта может не хватить. К примеру, люди возвращаются из Канады, из Юго-Восточной Азии. Они, наверное, заказали билеты на 23 марта, их, конечно, мы примем. На каком-то этапе мы здесь тоже ограничения введем. Сегодня вели переговоры с нашими партнерами из авиакомпании. В мире уже знают, что у нас в двух городах введен карантин и ограничивают до полной остановки авиационное сообщение с нашими городами», - заявил замакима.