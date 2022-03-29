Все ж/д пассажирские перевозчики являются убыточными - АЗРК
«На рынке железнодорожных пассажирских перевозок основной рыночной долей (свыше 80%) обладает АО «Пассажирские перевозки», дочерняя компания КТЖ, являющееся Национальным перевозчиком по перевозке пассажиров. В настоящее время на рынке межобластных перевозок действуют также 7 частных перевозчиков (порядка 20% объема рынка). Все перевозчики являются убыточными и субсидируются государством», - сказал Марат Омаров.
Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают повысить скорость движения поездов.
«Предлагается принять долгосрочную программу развития отрасли, направленной на обновление локомотивов, вагонов, увеличение пропускной и перерабатывающей способности МЖС, а также повышение скорости движения поездов, соответствующих мировым стандартам», - сказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.