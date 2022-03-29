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    15:43, 29 Март 2022 | GMT +6

    Все ж/д пассажирские перевозчики являются убыточными - АЗРК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На рынке железнодорожных пассажирских перевозок основной рыночной долей свыше 80% обладает АО «Пассажирские перевозки». Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На рынке железнодорожных пассажирских перевозок основной рыночной долей (свыше 80%) обладает АО «Пассажирские перевозки», дочерняя компания КТЖ, являющееся Национальным перевозчиком по перевозке пассажиров. В настоящее время на рынке межобластных перевозок действуют также 7 частных перевозчиков (порядка 20% объема рынка). Все перевозчики являются убыточными и субсидируются государством», - сказал Марат Омаров.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают повысить скорость движения поездов.

    «Предлагается принять долгосрочную программу развития отрасли, направленной на обновление локомотивов, вагонов, увеличение пропускной и перерабатывающей способности МЖС, а также повышение скорости движения поездов, соответствующих мировым стандартам», - сказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.

    Теги:
    АЗРК Транспорт КТЖ Экономика
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