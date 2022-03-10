Все заявки пострадавших в ходе беспорядков бизнесменов рассмотрены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Региональная комиссия рассмотрела все заявки, поступившие от пострадавшего в ходе январских событий бизнеса в Алматы. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что всего на электронную платформу InfoKazakhstan поступило 1355 заявок от 1188 предпринимателей.

По итогам заседаний региональной комиссии одобрено 1139 заявок на сумму 5 286,5 млн тенге, из них 595 заявок на сумму 4 194,6 млн тенге из бюджетных средств, 544 заявки на сумму 1 091,9 млн тенге из средств фонда «Жана Алатау».

Оставшиеся 216 заявок направлены на доработку (по 120 предоставлены неполные пакеты документов, 96 направлены на судебную экспертизу, в связи с несогласием по сумме выплаты в рамках упрощенного механизма).

В целях полного охвата пострадавшего бизнеса и скорейшего восстановления городской экономики, секретариатом комиссии открыт консультационный штаб при центре предпринимательства Qoldaý. Пострадавшие предприниматели, которым еще не выплачена компенсация, могут обратиться за консультациями по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 303, каб.101 в будние дни с 09:00 до 18:00 часов.

Следующие заседания региональной комиссии запланированы на 12, 15 и 18 марта 2022 года.