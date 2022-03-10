Все заявки пострадавших в ходе беспорядков бизнесменов рассмотрены в Алматы
Спикер отметил, что всего на электронную платформу InfoKazakhstan поступило 1355 заявок от 1188 предпринимателей.
По итогам заседаний региональной комиссии одобрено 1139 заявок на сумму 5 286,5 млн тенге, из них 595 заявок на сумму 4 194,6 млн тенге из бюджетных средств, 544 заявки на сумму 1 091,9 млн тенге из средств фонда «Жана Алатау».
Оставшиеся 216 заявок направлены на доработку (по 120 предоставлены неполные пакеты документов, 96 направлены на судебную экспертизу, в связи с несогласием по сумме выплаты в рамках упрощенного механизма).
В целях полного охвата пострадавшего бизнеса и скорейшего восстановления городской экономики, секретариатом комиссии открыт консультационный штаб при центре предпринимательства Qoldaý. Пострадавшие предприниматели, которым еще не выплачена компенсация, могут обратиться за консультациями по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 303, каб.101 в будние дни с 09:00 до 18:00 часов.
Следующие заседания региональной комиссии запланированы на 12, 15 и 18 марта 2022 года.