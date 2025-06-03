Все зарегистрированные лекарства в РК пройдут перерасчет до 1 июля

По его словам, в рамках обновленного подхода из структуры предельной цены исключены ряд надбавок, в том числе на маркетинговые, транспортные и таможенные расходы.

– Теперь применяется единая наценка – только к заводской стоимости производителя. Данная модель уже прошла апробацию, и до 1 июля планируется провести перерасчет всех зарегистрированных в стране лекарств, – отметил Нурлыбаев на брифинге в СЦК.

Как пояснил спикер, в настоящее время ведется активное взаимодействие с участниками фармацевтического рынка для внедрения новой схемы ценообразования. Ожидается, что благодаря этим мерам стоимость препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного медицинского страхования (ОСМС) снизится на 19%, а в сегменте оптовой и розничной реализации – до 30%.

Ранее стало известно, что в Казахстане упростят регистрацию импортных лекарств из стран с высокой репутацией.