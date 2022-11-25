Все виды стройматериалов фактически подорожали на 50% - сенатор

25 Ноября 2022, 13:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Серик Шайдаров сообщил, что импорт строительных материалов на отечественный рынок в этом году увеличился почти на 3% или почти до 800 млн долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Счетного комитета, строительные материалы формируют до 65% стоимости жилого здания в сметах строительных объектов. Поэтому любое колебание на рынке, как и развитие строительной индустрии, напрямую влияют не только на себестоимость строительства, но и на темпы жилищного строительства. По данным АО «Казиндастри», структура отрасли производства стройматериалов страны имеет выраженную сырьевую направленность», - сообщил в ходе правительственного часа в Сенате Серик Шайдаров.

По словам сенатора, в Казахстане недостаточно предприятий, производящих продукцию высокой степени переработки.

«Согласно данным Бюро национальной статистики, доля импорта по 18 ключевым строительным материалам превышает 50%. Импорт строительных материалов на отечественный рынок за январь-август 2022 года увеличился почти на 3%, до 799,5 млн долларов. За этот период в Казахстане в натуральном выражении снизилось производство облицовочных керамических кирпичей, изделий из бетона, силикатных и шлаковых кирпичей, портландцемента, сборных строительных конструкций, товарного бетона», - проинформировал депутат.

По его словам, неопределенная ситуация сложилась в производстве цемента и извести, когда предприятия в среднем в год загружены на 65%. Разницу составляет импорт, приходящий из России и стран Евразийского экономического союза, который ограничивает возможность отечественных предприятий по дозагрузке своих мощностей.

«Складывающаяся обстановка на фоне нарушения импортных цепочек привела к тому, что в прошлом году произошло удорожание фактически всех видов строительных материалов на 50%, а по некоторым материалам - на 100%. С учетом имеющихся производственных мощностей и местного сырья в Казахстане существует потенциал по импортозамещению продуктов «среднего передела». Перед уполномоченным государственным органом стоит задача по форсированному развитию производства строительных материалов», - считает сенатор.

Серик Шайдаров напомнил, что утвердили Дорожную карту по детальной реализации проектов строительной индустрии до 2025 года. По ней планируется реализация 157 проектов.

«Теперь Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами важно не только довести до логического завершения все намеченные проекты, но и обеспечить полное покрытие потребности в стройматериалах на уровне регионов и страны в целом», - сказал Серик Шайдаров.

Ранее сообщалось, что очередь на жилье увеличивается в Казахстане за год на 50 тысяч человек.