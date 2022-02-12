Все ведущие государства вкладываются в развитие мирного атома – Уразгали Сельтеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев прокомментировал договоренности, достигнутые Главой нашего государства в ходе визита в Российскую Федерацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятно, что по тем меморандумам и соглашениям, с которыми поехал Президент в Россию, в общем то по этим направлениям и обозначено внутреннее сотрудничество и здесь, прежде всего, я думаю то, что интересует общественность, это вопрос, связанный с подготовкой кадров в сфере ядерной энергетики. То есть здесь надо понимать, что сейчас это направление одно из самых востребованных в мире вообще», - сказал Уразгали Сельтеев в беседе с корреспондентом агентства.

Спикер добавил, что уже Франция заявила о том, что планирует строительство шести новых атомных станций и все ведущие государства вкладываются в развитие мирного атома.

«Поэтому с этой точки зрения в любом случае российская научно-образовательная система по подготовке специалистов в ядерной энергетике – одна из передовых и надо понимать, что те кадры, которые будут обучены по этой системе, они будут востребованы, как минимум еще 100 лет на мировом уровне, поэтому это очень важно. Второй момент связан со строительством АЭС у нас в Казахстане. Этот вопрос не обсуждается, потому что на сегодня есть проблема энергодефицита в целом по стране. Одно из ключевых решений именно строительство АЭС. Здесь надо прямо говорить, что Россия будет рассматриваться одним из ключевых претендентов на строительство атомной станции. Но пока еще это все в разработке, на стадии меморандумов, обсуждений, соглашений, дальше видно будет, как и в какую сторону это будет развиваться», - добавил Уразгали Сельтеев.

Фото: 365info.kz