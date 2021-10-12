Все вакцины содержат трупные яды - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется сообщение о том, что во всех вакцинах содержатся трупные яды, которые «консервируют» солями ртути. Такое предположение антинаучно и противоречит общеизвестным фактам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

«Трупные яды» — это устаревшее понятие, которое не используется в современной науке. Сейчас вещества, которые образуются в результате разложения тел, называют общим словом «птомаины». В их число входит четыре компонента: нейрин, спермин, путресцин и кадаверин.

Все они крайне токсичны и способны привести к серьезному отравлению и даже летальному исходу.

Поэтому в состав вакцин против COVID-19 и вакцин против других болезней вышеперечисленные компоненты не входят.

В состав вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sputnik V, Hayat-Vax (Sinopharm), QazVac, CoronaVac, Vero Cell тиомерсал ртути, о котором говорит автор поста не входит.

Однако некоторые другие препараты для иммунизации его все-таки содержат. Но это не означает, что вещество необходимо для «консервации» птомаинов. Тиомерсал ртути используется в вакцинах и некоторых лекарствах для того, чтобы не допустить роста бактерий в самих препаратах.

Ряд научных исследований доказал, что использование этого компонента безопасно и не приводит к развитию каких-либо болезней.

Таким образом, предположение о том, что вакцины представляют собой трупный яд, законсервированный при помощи солей ртути, неверно. В составах вакцин нет птомаинов, а тиомерсал ртути применяется не во всех вакцинах. Научные исследования доказывают, что тиомерсал ртути в тех количествах, в которых его добавляют в медикаменты, безопасен и не влечет за собой развития болезней.