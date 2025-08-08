Все ученики школы имени Абая в Кызылорде читают наизусть стихи великого поэта

Обучение в школе ведется на трех языках. Еще одна особенность школы заключается в том что все 4,5 тыс. учеников хорошо знакомы с творчеством великого поэта, они наизусть читают его стихи и прозу.

Корреспондент агентства в преддверии 180-летнего юбилея поэта встретился с коллективом школы и познакомился с талантливыми детьми. Школа, ранее называвшаяся «Мурагер», в 2020 году вошла в состав сети школ имени Абая.

- В нашей школе открыты гуманитарные классы, в которых углубленно преподают произведения Абая. У нас проходит много факультативов и онлайн-уроков. В прошлом году был составлен план по обучению 1-11 классов и коллектива, в целом. В рамках этого плана проходят различные мероприятия, в том числе один раз в квартал – конкурсы, посвященные творчеству Абая. В этом году ученица 9-го класса Назым Болекба заняла первое место на городском уровне по чтению стихов Абая наизусть, – говорит учительница казахского языка и литературы Ляззат Омирзакова.

Фото: школа для одаренных детей имени Абая Кунанбай в Кызылорделы

В школе широко изучается творчество выдающегося поэта. Даже ученики первого класса могут с выражением прочитать наизусть одно-два стихотворения Абая.

Одна из них – Еркеназ Болекбай, только вчера переступившая порог школы. Девочка полностью и с выражением прочитала стихотворение «Ғылым таппай мақтанба». Она рассказала, что может не только прочитать стихи, но и понимает смысл каждого слова, полностью воспринимает назидание поэта.

Ученик 10-го класса Дидар Шуакбаев тоже один из одаренных детей, глубоко понимающих ценность слова.

- Мы стараемся усвоить стихи поэта, жить по его наставлениям. Он помогает нам найти свое место в жизни. Ученики стараются читать стихи Абая не ртом, а сердцем, слушать не ухом, а тоже сердцем. Я считаю, что почитание Абая – это уважение к казахскому народу, – сказал школьник.

Фото: школа для одаренных детей имени Абая Кунанбай в Кызылорделы

В школе немало учеников, знающих наизусть 100-150 стихотворений мастера поэтического слова. Один из них – ученик 11-го класса Багдаулет Тауекелулы.

- В моем запасе около 100 стихотворений. В нашей школе часто проходят мероприятия, посвященные творчеству Абая Кунанбайулы, в том числе театрализованные постановки, конкурсы художественного чтения. Ранее в рамках международной конференции была поставлена театрализованная сценка, в ней я играл роль Кунанбая. На республиканском конкурсе занял второе место. Мы всегда гордимся получившим мировое признание Абаем, – сказал ученик.

Ученик 5-го класса Алтынбек Нурали знает наизусть около 20 стихотворений мудрого Абая.

- Моя учительница Акбаян Исламкызы многому нас научила. Под ее руководством я участвую во внутришкольных конкурсах и побеждаю в них. Стараюсь прочувствовать сердцем каждое стихотворение поэта. Я уверен, что его имя будет жить вечно, пока есть казахский народ, – сказал мальчик.

Фото: школа для одаренных детей имени Абая Кунанбай в Кызылорделы

Конечно, такое усердие и успехи детей являются результатом труда педагогов. Учительница казахского языка и литературы Айзат Калыбайкызы и сама в школьные годы выучила 180 стихотворений Абая, занимала призовые места на многих творческих конкурсах. В школе она работает седьмой год. Творчество Абая стало для нее духовной пищей на жизненном пути и ориентиром в выборе профессии.

- Я постоянно пропагандирую творчество Абая среди своих учеников. Каждый раз, перечитывая Абая, открываю для себя новые его стороны. Если человек хочет быть культурнее, совершенствовать свои знания и самосознание, нужно без устали читать Абая. Каждое стихотворение, прозаическое слово и перевод поэта могут стать уроком. Базарға, қарап тұрсам, әркім барар, Іздегені не болса, сол табылар. Біреу астық алады, біреу — маржан, Әркімге бірдей нәрсе бермес базар. – в этих четырех строках кроется целая философия. Ученики обычно понимают эти слова в прямом смысле. Вообще, слово «базар» здесь означает «народ», «жизнь», то есть человек ищущий может найти в жизни все, что ему нужно, – сказала учительница.

В школе работает кружок художественного чтения произведения Абая. Руководитель кружка Сандугаш Ибрашева отметила, что возрождение духовного наследия поэта не ограничится празднованием юбилея, и будет продолжаться беспрерывно.

