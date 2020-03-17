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Все ТРЦ сети MEGA закрыли из-за коронавируса в Казахстане
17 Марта 2020 12:47
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Все торгово-развлекательные центры сети MEGA закрыли из-за коронавируса в Казахстане.
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Об этом сообщил генеральный директор сети ТРЦ MEGA Сейтжан Есмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы приняли решение закрыть все ТРЦ сети MEGA. Мы делаем это для того, чтобы предотвратить любую угрозу распространения коронавирусной инфекции, а также учитывая многочисленные обращения наших арендаторов и посетителей. Продолжат работу супермаркеты и аптеки. Супермаркет «Рамстор» будет работать ежедневно с 9:00 до 23:00, аптеки - с 10:00 до 22:00», - отметил Сейтжан Есмагамбетов.
На настоящий момент, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 27.
Ключевые слова: Пневмония в Китае, Коронавирус,
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