Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Все строительные реестры переведены в цифровой формат - Мининдустрии РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Марта 2022, 14:56
Все строительные реестры переведены в цифровой формат - Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства по цифровизации строительной отрасли Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК продолжает работу по цифровизации и автоматизации строительной отрасли. Одна из новинок – система «Е-Qurylys», которая позволила собрать воедино и перевести в электронный формат все строительные реестры, отчетности, тестирование технадзора и ведение исполнительной документации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«Ведение исполнительной документации в системе «Е-Qurylys» подразумевает полный отказ от бумажного документооборота. Поскольку все указанные действия цифровизированы, отступления от проекта, равно как переоценка проделанной работы и принятие невыполненной работы, не допускаются. Все акты работ составляются автоматически на основании заполненных журналов и зафиксированных действий», - отмечается в сообщении ведомства.

В МИИР сообщили, что на данный момент все строительные реестры уже загружены в систему, полностью автоматизирована процедура внесения изменений и дополнений в реестры по техническому надзору и обследованию, а также реестры инженерно-технических работников и экспертных организаций.

Новшество позволяет участникам строительного рынка самостоятельно вносить изменения в реестры. Причем сделать это теперь можно в однодневный срок, а не в течение 15 дней, как это было раньше. Соответствующие изменения могут быть внесены работодателем и получателем работ с использованием ЭЦП и без вмешательства специалистов комитета, пояснили в ведомстве.

Кроме того, в системе «Е-Qurylys» можно проверить, насколько эксперты знают строительные нормы. При проведении экзамена система автоматически проводит верификацию экзаменуемого специалиста и, тем самым, исключает факты подмены пользователя и результатов тестов.


Строительство   Цифровой Казахстан   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы