Все строительные краны проверят после гибели машиниста в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По городу Алматы насчитывается 238 башенных кранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По городу Алматы поставлено на учет 238 башенных кранов, из них 219 башенных кранов установлены на строительных объектах» , - сообщили в городском акимате на запрос агентства.

Напомним, 23 января на строительной площадке микрорайона «Таугуль-1» упал кран и погиб один человек.

В отношении 49-летнего крановщика, погибшего на месте происшествия, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, была создана рабочая группа, которая будет проверять все краны.

«Создана комиссия по расследованию несчастного случая повлекшего смерть машиниста крана Маинова Б.С., погибшего на строительной площадке. Сейчас работа комиссии продолжается», - отметили в акимате.

Отметим, что башенный кран - это неподвижный кран, способный поднимать тяжелые грузы на опасную высоту. Кран-машина способна поднимать тяжеловесные грузы на большую высоту при небольшой высоте человека.

В зависимости от характера проекта краны могут быть фиксированными или подвижными. Закрепленные краны, как следует из их названия, остаются на месте в период реализации проекта и должны быть демонтированы до перехода в другое место. К наиболее распространенным типам неподвижных кранов относятся башенные краны и подвесные краны.