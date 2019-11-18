Все социальные объекты Туркестанской области на 100% подключены к теплу

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Все социальные объекты Туркестанской области на 100% подключены к теплу. Об этом было сказано на аппаратном совещании, прошедшем в акимате Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

Также на совещании под председательством первого заместителя акима области Космана Айтмухаметова обсудили ряд актуальных вопросов. В их числе ход проведения отопительного сезона, освоение областного бюджета, улучшение экологической обстановки в регионе, газификация районов и городов, а также озеленение и благоустройство населенных пунктов.

В этом году отопительный сезон в Туркестане проходит в стабильном режиме. В целом по области все 2748 бюджетных учреждений полностью подключены к теплу. Из них в сфере образования – 1280 объектов: 755 объектов здравоохранения, 713 объектов социальной сферы. Таким образом, все социальные объекты обеспечены теплом на 100%.













Помимо этого, в соответствии с графиком включения отопления на сегодняшний день проводится работа по подключению к централизованному теплоснабжению 547 многоэтажных жилых домов. Все бюджетные учреждения полностью обеспечены жидким топливом, мазутом и углем. Более того, дефицита угля в отопительный период не ожидается, так как запасы твердого топлива пополняются ежедневно. Следует подчеркнуть, в настоящее время специалисты ведут постоянный мониторинг и контроль за ходом проведения отопительного сезона.





























Наряду с этим, на заседании было сказано и о газификации региона. На сегодня ведется работа по подключению 48 населенных пунктов к голубому топливу. Более того, на строгом контроле находятся эффективное использование и освоение бюджетных средств.

По итогам заседания первый заместитель акима области дал конкретные поручения руководителям ответственных отраслей.

«Необходимо решать вопрос по очистке областного центра от мусора. Местное население также должно вносить свой вклад и активно участвовать вместе с госслужащими в субботниках. Следует разработать конкретный план по улучшению экологического состояния в регионе. Кроме того, акимам районов и городов поручаю обеспечить эффективное использование и своевременное освоение бюджетных средств. Этот вопрос находится на строгом контроле», - сказал Косман Айтмухаметов.

Вместе с тем, руководство области поручило уделить особое внимание пожарной безопасности в частном секторе в период проведения отопительного сезона.