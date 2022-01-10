Все события составляют звенья одной цепи – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка: год, два, три - покажет следствие», - сказал Президент Казахстана.

Отметим, что Сессия ОДКБ началась с минуты молчания почтили минутой молчания в память погибших в трагических событиях в стране.

Ранее сообщалось , что Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.