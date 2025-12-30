РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:49, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Все системы электронных журналов в Казахстане объединят в единую базу до конца 2026 года

    В Казахстане внедрена новая архитектура образовательных данных, предусматривающая создание единого централизованного хранилища на базе облачной платформы «QazTech», передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    Фото: Минпросвещения РК

    Об этом в рамках итоговых пресс-конференций Правительства сообщил вице-министр просвещения Асылбек Ахметжанов.

    Он отметил, что по поручению Главы государства по глубокой цифровизации отрасли, до конца 2026 года все системы управления обучением будут интегрированы с модернизированной Национальной образовательной базой данных (НОБД).

    — Накопленные годами в частных LMS данные мы аккумулируем в государственной базе данных. Это, к примеру, упростит процесс перевода учеников из школы в школу в регионах, где используются разные виды LMS, — отметил Асылбек Ахметжанов. 

    По итогам 2025 года доступом к сети интернет обеспечены 99% школ страны. Для выполнения поручения Президента по устранению цифрового разрыва между городом и селом, 1 608 отдаленных школ были подключены к спутниковой технологии Starlink.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Цифровизация школа
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
