Все системы электронных журналов в Казахстане объединят в единую базу до конца 2026 года

Об этом в рамках итоговых пресс-конференций Правительства сообщил вице-министр просвещения Асылбек Ахметжанов.

Он отметил, что по поручению Главы государства по глубокой цифровизации отрасли, до конца 2026 года все системы управления обучением будут интегрированы с модернизированной Национальной образовательной базой данных (НОБД).

— Накопленные годами в частных LMS данные мы аккумулируем в государственной базе данных. Это, к примеру, упростит процесс перевода учеников из школы в школу в регионах, где используются разные виды LMS, — отметил Асылбек Ахметжанов.

По итогам 2025 года доступом к сети интернет обеспечены 99% школ страны. Для выполнения поручения Президента по устранению цифрового разрыва между городом и селом, 1 608 отдаленных школ были подключены к спутниковой технологии Starlink.