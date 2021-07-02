Все силы будут брошены на реальную коррупцию – Даурен Абаев о поручении Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев прокомментировал поручение Главы государства касательно снижения ответственности госслужащих за ошибки, совершенные без корыстного умысла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы внятно и доступно объяснить позицию государства в этом вопросе, мне, к сожалению, придется говорить довольно очевидные вещи: сегодня власть со всей ясностью отдает себе отчет в том, что мы делаем дело с серьезным снижением качества госуправления. Мы понимаем, что как в центре, так и на местах происходят управленческие ошибки системного характера. Когда говорят о коррупции, говорят о круговой поруке, бюрократии и прочих грехах госаппарата. Но когда дело доходит до того, как решить эти проблемы, чаще всего все говорят, что надо поставить всех достойны, честных, умных и образованных, которые должны прийти вместо нечестных, необразованных. Конечно, это звучит красиво», - сказал Даурен Абаев во время программы «Открытый диалог».

Но проблема в другом, по его словам, любой чиновник работает в определенной системе заданных координат, это так называемая профессиональная экосистема.

«И состоит она из довольно скучных вещей; это регламенты, должностные инструкции, особенности служебной иерархии, и т.д. Чаще всего эти параметры выстроены так, что будь ты хоть трижды нобелевским лауреатом ил мегакреативным интеллектуалом, рано или поздно ты все равно превратишься в классического чиновника, в бюрократа, который закопался в груде бумаг и отчетов. Почему это происходит? Потому что человек должен действовать строго по каким-то инструкциям, и он ждет каких-то поручений, определенных виз, подписей и т.д. То есть, он не проявляет инициативу, не берет ответственность в свои руки», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что поручение Президента – это один из первых шагов по изменению параметров системы госуправления.

«Инертность, безынициативность и банальный страх госслужащих за допущение малейшей ошибки приносит стране ущерб не меньший, а возможно даже и больший, чем сама коррупция. Это не громкие слова. Простой пример: когда велся закуп лекарств, аппаратов, во время пика пандемии, когда нужно было действовать быстро и брать ответственность на себя, люди ждали инструкции, формальности. А в это время другие люди задыхались без кислородных масок, а все это задерживалось. Потому что не были подписаны акты, не были поставлены конкретные визы, подписи», - привел пример Д. Абаев.

«И только после прямого вмешательства Президента процесс принятия решений ускорился. Поверьте, бороться с коррупцией никто не перестанет. Наоборот, все усилия, которые были направлены на должностные ошибки и прочую бюрократию, все эти силы теперь будут брошены на реальную коррупцию. Мы должны создавать все условия для раскрытия потенциала госслужащих», - заключил он.