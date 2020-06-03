Все школы и детские сады отремонтируют в этом году в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Объекты образования в Караганде охвачены масштабным ремонтом. Впервые в этом году в городе будут отремонтированы все школы, детские сады. Колоссальные работы проводят по программе «Дорожная карта занятости». Женис Касымбек проехал по городу и проверил, как подрядные компании справляются со своими обязанностями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Музыкальная школа №2 была построена в 1948 году. Капитального ремонта здесь никогда не проводили. Последний раз текущий был 29 лет назад. Здание, в котором занимаются 650 детей, давно нуждалось в обновлении. В этом году привести в порядок объект образования удалось благодаря ДКЗ. Было выделено почти 78 миллионов тенге.

«Давно здесь не было ремонта. Из года в год финансирования хватало только на мелкие работы. Сейчас идет капитальный. Все меняем. Классы ремонтируем, фойе, фасад, теперь у нас здесь будет новое отопление, сантехника, электричество. Для нас, конечно, это большая радость. После каникул детей ждет абсолютно новая школа», - говорит директор музыкальной школы №2 Марат Мажитов.

Впервые капитальный ремонт проводят еще в одной из старейших школ Майкудука - №13. Зданию 86 лет. Оно имеет большую историю. Ежегодными текущими работами здесь было уже не обойтись. Поэтому также по программе ДКЗ школу ремонтируют капитально. Акиму области рассказали, что здесь заменят кровлю, обновят фасад, установят новые окна, систему отопления, проведут электромонтажные работы, благоустроят территорию и сделают новое ограждение.

«Знаковый объект. Большие деньги выделили. Делаете для детей, поэтому за качеством работы следите тщательнее. Большая ответственность на вас. Приеду и лично проверю вашу работу по завершении», - предупредил Женис Касымбек руководителя строительной компании.

Всего в Караганде 133 объекта образования. Во всех будет проведен ремонт. Капитальный пройдёт в 29 школах, текущий - в 41, благоустройство дворов проведут в 95. По словам руководителя отдела образования Караганды Гульсум Кожахметовой, например, на благоустройство дворов никогда не выделялись деньги и поддерживать школьные территории приходилось директорам своими силами. А капитально отремонтировать ежегодно могли только максимум две школы.

«Мы очень рады, что в этом году выделена такая колоссальная сумма, и мы сможем привести все нашли объекты в полный порядок», - сказала она.

Помимо школ и садов, Женис Касымбек проверил также, как идут работы в Майкудуке в ДКГ, дворовом клубе «Нурби» и на стадионе «Литейщик». Спортивный объект сейчас находится под пристальным вниманием местных жителей. Не раз население просило его восстановить. По поручению акима области в этом году нашли финансирование, и сейчас на стадионе начат ремонт.

«Здесь будет поле с искусственным газоном, тартановые беговые дорожки, установим ограждение, опоры освещения, раздевалки, туалет, административный блок и блок охраны. Сейчас работы идут с опережением, планируем закончить в августе», - рассказал Максим Воробьёв, заместитель директора по строительству ТОО «Дорстройтрест».

«Стадион для жителей очень важен. Знаю, что с нетерпением ждут его открытия. Сроки не срывайте. В Майкудуке проживает почти 200 тысяч человек. Сейчас благоустраивают здесь дворы, но вижу, что есть потребность в территориях и для занятий спортом. Поэтому поручаю в Октябрьском районе построить дополнительно еще десять новых футбольных полей», - обратился Женис Касымбек к акиму района Мейраму Кожухову.

В завершение глава региона предупредил всех об ответственности за реализацию программы «Дорожной карты занятости» и о том, что необходимо укладываться в сроки. В свою очередь, акимы на местах должны контролировать качество работ.

Ранее сообщалось, что в этом году в Караганде будут благоустроены более 500 дворов.