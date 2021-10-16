Все школы Алматы проверили на безопасность после трагедии в Казани

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы проверила на безопасность все школы города. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом трагических событий, имевших место в городе Казани, Российской Федерации, департаментом полиции Алматы совместно с представителями районных отделов образования проведено обследование 207 общеобразовательных учебных заведений в городе. Проверкой охвачены 100% общеобразовательных школ, в которых установлено и функционирует свыше 4,5 тысяч камер видеонаблюдения, а также тревожные кнопки с передачей сигнала в охранное агентство. Также обращено отдельное внимание на охрану учебных заведений специализированной охраной», - уточнил на встрече с журналистами Канат Таймерденов.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об усилении мер безопасности в школах и детских садах после трагического случая в Казани.

Напомним , 11 мая в школу в Казани ворвался вооруженный преступник и открыл огонь. В результате погибли дети и преподаватели учебного заведения. Стрелок был задержан.