Все школьные и родительские чаты в Москве переводятся в мессенджер МАХ

— Федеральный закон принят, поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в МАХ, — сказала Ракова.

MAX — это российский мессенджер, разработанный VK при участии компаний из экосистемы «Ростех» и при поддержке Минцифры РФ. В нем зарегистрировались 18 млн пользователей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 сентября МАХ войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.

Напомним, 13 августа Роскомнадзор заблокировал возможность голосовых звонков в месенджерах Telegram и WhatsApp, объяснив это борьбой с мошенниками и террористами.

