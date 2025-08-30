РУ
    18:20, 29 Август 2025

    Все школьные и родительские чаты в Москве переводятся в мессенджер МАХ

    C 1 сентября все школьные и родительские чаты в Москве будут переведены в российский мессенджер Max, об этом сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    — Федеральный закон принят, поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в МАХ, — сказала Ракова.

    MAX — это российский мессенджер, разработанный VK при участии компаний из экосистемы «Ростех» и при поддержке Минцифры РФ.  В нем зарегистрировались  18 млн пользователей. 

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 сентября МАХ войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.

    Напомним, 13 августа Роскомнадзор заблокировал возможность голосовых звонков в месенджерах Telegram и WhatsApp, объяснив это борьбой с мошенниками и террористами.

    О том, почему страны создают собственные мессенджеры, читайте здесь

