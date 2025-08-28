Почему страны создают собственные мессенджеры

Примеры разных стран

WeChat, или Weixin на китайском языке, — это приложение для мгновенного обмена сообщениями, разработанное компанией Tencent. Мессенджер, выпущенный в 2011 году, насчитывает около 1,4 миллиардов активных пользователей в месяц. WeChat остается ключевым приложением для жителей Китая, которое предлагает текстовые сообщения, голосовые сообщения, видеозвонки, видеоигры, мобильные платежи и многое другое.

Фото: nativex.com

KakaoTalk — самый популярный мессенджер в Южной Корее. С момента запуска в марте 2010 года приложение завоевало около 90% местного рынка. Изначально оно предназначалось для обмена сообщениями, но постепенно превратилось в суперприложение. Сегодня через KakaoTalk можно оплачивать покупки, пользоваться банковскими услугами, заказывать такси, играть в игры и выполнять множество других задач.

Фото: Nativex.com

Line — это японское приложение и сервис для мгновенного обмена сообщениями, управляемое LY Corporation, совместно принадлежащей японской компании SoftBank Group и корейской компании Naver. Приложение было запущено в Японии в июне 2011 года. Изначально Line было создано для текстовых сообщений и звонков, но со временем превратилось в супер-приложение, предлагающее такие услуги, как безналичные платежи, новостная лента, вызов такси и игры. Line используется большинством населения страны. Оно также пользуется популярностью в Индонезии, Тайване и Таиланде.

Фото: Asahi.com

KakaoTalk и Line не имеют официального статуса «национального» мессенджера. Это примеры приложений, которые разрабатывались внутри страны и популярных именно там.

MAX — национальный мессенджер разработки VK. Он работает в тестовом режиме в России с 1 марта, а официальный запуск запланирован на сентябрь 2025 года. При этом ранее сообщалось, что 18 млн пользователей зарегистрировались в российском мессенджере. С момента запуска платформы пользователи отправили более 200 млн сообщений и сделали около 30 млн звонков. Средняя продолжительность голосовых вызовов составила 8 минут, групповых — 47,5 минут.

Фото: РИА Новости

Зачем нужны свои мессенджеры?

— Несомненно, для любой страны, которая так или иначе заботится о своих гражданах, вопрос собственного коммуникационного средства, которое может использоваться в госорганах, в обороне, в какой-то критической инфраструктуре — это вопрос национальной безопасности, — отмечает сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин.

Фото из личного архива

По его мнению, собственные мессенджеры — это контроль над данными на территории страны и внедрение понятных сертифицированных стандартов шифрования.

— К тому же это независимость от геополитики, от сторонних сервисов и возможность легкой и быстрой интеграции, подкрепленной административным ресурсом со всеми ключевыми системами страны, начиная с цифрового государства, заканчивая банками, финтехом, сервисами и так далее, — добавляет эксперт.

Евгений Питолин подчеркивает, что во всех этих преимуществах есть единый объединяющий фундамент.

— Свой мессенджер — это всегда отсутствие зависимости от геополитики, от чужой воли, какой бы она ни была положительной или отрицательной, это полная информационная безопасность и национальная безопасность страны, — считает он.

Возможные риски национальных мессенджеров

По мнению Евгения Питолина, риски существуют, когда мессенджер разрабатывается не сразу, а используется какое-то время живет своей жизнью и после этого принимается решение о переходе на него.

— Несомненно, в этом случае приходится по умолчанию поступаться частью какого-то функционала, привычного в коммерческих мессенджерах, — отмечает эксперт.

Также из минусов он выделяет более узкий функционал по сравнению с инструментами коммерческими.

— Много требований, они вынуждают выстраивать какую-то менее адаптивную дорожную карту исходя из приоритетов, которые ставят государство. Поэтому, конечно же, главные риски собственных мессенджеров — это менее стабильно развивающийся функционал, это долгая интеграция, это попытки учесть одновременно интересы огромного количества стейкхолдеров и, как правило, достаточно закрытая экосистема и среда, — сказал Евгений Питолин.

Напомним, казахстанским мессенджером Aitu ежемесячно пользуются порядка 500 тысяч человек. Aitu — это отечественный SuperApp, который развивается с 2018 года. Изначально создавался как рыночная инициатива, без участия государства.