    16:19, 28 Август 2025 | GMT +5

    Почему страны создают собственные мессенджеры

    В современном мире мессенджеры стали ключевым инструментом общения. Через них мы обмениваемся сообщениями, совершаем звонки, отправляем документы и даже можем получить государственные услуги. О том почему в разных странах разрабатывают свои мессенджеры, читайте в материале агентства Kazinform.

    Почему страны создают собственные мессенджеры
    Фото: Times of Malta

    Примеры разных стран

    WeChat, или Weixin на китайском языке, — это приложение для мгновенного обмена сообщениями, разработанное компанией Tencent. Мессенджер, выпущенный в 2011 году, насчитывает около 1,4 миллиардов активных пользователей в месяц. WeChat остается ключевым приложением для жителей Китая, которое предлагает текстовые сообщения, голосовые сообщения, видеозвонки, видеоигры, мобильные платежи и многое другое.

    Почему страны создают собственные мессенджеры
    Фото: nativex.com

    KakaoTalk — самый популярный мессенджер в Южной Корее. С момента запуска в марте 2010 года приложение завоевало около 90% местного рынка. Изначально оно предназначалось для обмена сообщениями, но постепенно превратилось в суперприложение. Сегодня через KakaoTalk можно оплачивать покупки, пользоваться банковскими услугами, заказывать такси, играть в игры и выполнять множество других задач.

    Почему страны создают собственные мессенджеры
    Фото: Nativex.com

    Line — это японское приложение и сервис для мгновенного обмена сообщениями, управляемое LY Corporation, совместно принадлежащей японской компании SoftBank Group и корейской компании Naver. Приложение было запущено в Японии в июне 2011 года. Изначально Line было создано для текстовых сообщений и звонков, но со временем превратилось в супер-приложение, предлагающее такие услуги, как безналичные платежи, новостная лента, вызов такси и игры. Line используется большинством населения страны. Оно также пользуется популярностью в Индонезии, Тайване и Таиланде.

    Почему страны создают собственные мессенджеры
    Фото: Asahi.com

    KakaoTalk и Line не имеют официального статуса «национального» мессенджера. Это примеры приложений, которые разрабатывались внутри страны и популярных именно там.

    MAX — национальный мессенджер разработки VK. Он работает в тестовом режиме в России с 1 марта, а официальный запуск запланирован на сентябрь 2025 года. При этом ранее сообщалось, что 18 млн пользователей зарегистрировались в российском мессенджере. С момента запуска платформы пользователи отправили более 200 млн сообщений и сделали около 30 млн звонков. Средняя продолжительность голосовых вызовов составила 8 минут, групповых — 47,5 минут.

    Почему страны создают собственные мессенджеры
    Фото: РИА Новости

    Зачем нужны свои мессенджеры?

    — Несомненно, для любой страны, которая так или иначе заботится о своих гражданах, вопрос собственного коммуникационного средства, которое может использоваться в госорганах, в обороне, в какой-то критической инфраструктуре — это вопрос национальной безопасности, — отмечает сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин.

    Почему страны создают собственные мессенджеры
    Фото из личного архива

    По его мнению, собственные мессенджеры — это контроль над данными на территории страны и внедрение понятных сертифицированных стандартов шифрования.

    — К тому же это независимость от геополитики, от сторонних сервисов и возможность легкой и быстрой интеграции, подкрепленной административным ресурсом со всеми ключевыми системами страны, начиная с цифрового государства, заканчивая банками, финтехом, сервисами и так далее, — добавляет эксперт.

    Евгений Питолин подчеркивает, что во всех этих преимуществах есть единый объединяющий фундамент.

    — Свой мессенджер — это всегда отсутствие зависимости от геополитики, от чужой воли, какой бы она ни была положительной или отрицательной, это полная информационная безопасность и национальная безопасность страны, — считает он.

    Возможные риски национальных мессенджеров

    По мнению Евгения Питолина, риски существуют, когда мессенджер разрабатывается не сразу, а используется какое-то время живет своей жизнью и после этого принимается решение о переходе на него.

    — Несомненно, в этом случае приходится по умолчанию поступаться частью какого-то функционала, привычного в коммерческих мессенджерах, — отмечает эксперт.

    Также из минусов он выделяет более узкий функционал по сравнению с инструментами коммерческими.

    — Много требований, они вынуждают выстраивать какую-то менее адаптивную дорожную карту исходя из приоритетов, которые ставят государство. Поэтому, конечно же, главные риски собственных мессенджеров — это менее стабильно развивающийся функционал, это долгая интеграция, это попытки учесть одновременно интересы огромного количества стейкхолдеров и, как правило, достаточно закрытая экосистема и среда, — сказал Евгений Питолин.

    Напомним, казахстанским мессенджером Aitu ежемесячно пользуются порядка 500 тысяч человек. Aitu — это отечественный SuperApp, который развивается с 2018 года. Изначально создавался как рыночная инициатива, без участия государства.

    Теги:
    Япония Китай Южная Корея Мировые новости Россия
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
