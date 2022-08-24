Все села обеспечат медицинской инфраструктурой в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК обсудили ход исполнения поручений Главы государства под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По разработке пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранение», целью которого является сокращение дисбалансов между городским и сельским здравоохранением, с докладом выступил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев.

Он информировал о том, что в рамках проекта все сельские населенные пункты будут обеспечены медицинской инфраструктурой путем строительства недостающих организаций первичной медико-санитарной помощи, а именно медпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.

Кроме того, будет произведена организация современных многопрофильных центральных межрайонных больниц (МЦРБ), имеющих в своем составе инсультные центры, отделения кардиологии, реанимации, реабилитации и оснащенные современным медицинским оборудованием (КТ, МРТ, УЗИ, ИВЛ и т.п.).

Министерством совместно с акиматами определена потребность в строительстве объектов ПМСП, которая на сегодня составляет 655 объектов ПМСП, из них 228 строительство новых объектов и 427 - строительство взамен действующих объектов.

Также будет организовано 32 многопрофильных центральных районных больниц - модернизация 12 действующих и организация 20 новых.

«Организация МЦРБ предусматривает мероприятия по открытию инсультного и кардиологического центров, отделений медреабилитации, травматологии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии, приемный покой с триаж системой, а также оснащение современным медицинским оборудованием и проведение капитальных ремонтов», - сообщил Ж. Буркитбаев.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК