Все реформы работают на будущее Казахстана — Маулен Ашимбаев

— Получился содержательный, разносторонний и откровенный разговор о текущей и стратегической повестке, логике и целях проводимых преобразований, и тех вызовах, которые стоят перед Казахстаном на новом историческом этапе развития, — отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул главный посыл, проходящий через все интервью: все социально-экономические и политические реформы работают на будущее страны.

Глава государства, как отметил спикер Сената, четко и аргументированно обозначил, что возврата к прежним неэффективным моделям уже не будет. Казахстан вступил в фазу комплексных, сложных, но крайне необходимых преобразований, ориентированных не на краткосрочный эффект, а на стратегическую перспективу и долгосрочное процветание страны и всех казахстанцев. В русле этой политики в 2026 году будет продолжена целенаправленная работа по реализации комплексных социально-экономических реформ.

Как подчеркивает Глава государства, даже рекордные макроэкономические показатели Казахстана не могут служить поводом для самоуспокоения. Рост ВВП и позитивные международные рейтинги имеют значение лишь в том случае, если экономическое развитие напрямую отражается на качестве жизни граждан. Именно поэтому в центре внимания Президента страны остаются вопросы сдерживания инфляции, соблюдения бюджетной дисциплины, устранения структурных перекосов в экономике и выхода из так называемой «ловушки средних доходов».

Отдельное внимание Главой государства уделено налоговой реформе, которая принципиально выведена из узкой парадигмы фискальной кампании и рассматривается в целом как перезагрузка всей бюджетно-налоговой системы. По сути, новый Налоговый кодекс является современной формой общественного договора, призванного сместить акцент с контроля и принуждения к сотрудничеству и партнерству. В этой системе все участники налогового процесса — государство, бизнес, граждане — должны относится друг к другу как партнеры, а сами налоги должны восприниматься как инструмент развития базовой инфраструктуры и повышения качества жизни всех казахстанцев.

В интервью Глава государства прямо говорит о готовности брать на себя ответственность за реформы, даже если они непопулярны в тех или иных социальных группах. Из опыта нашей страны мы знаем, что именно отказ от сложных решений, стремление отложить их «на потом» в конечном итоге обходятся государству значительно дороже и заводят страну, по существу, в тупик. Поэтому данная принципиальная позиция Касым-Жомарта Кемелевича Токаева — это выбор в пользу страны, а не конъюнктурных интересов, в пользу ответственности, а не рейтингов, в пользу практического результата для людей, а не внешнего эффекта.

Не менее важным является блок в интервью, касающийся социальной политики. Казахстан по-прежнему остается социальным государством, и эта линия будет продолжена. Вместе с тем Президент страны указывает на накопившиеся искажения и дисбалансы в этой сфере — неадресные льготы, злоупотребления, иждивенческие практики и мошенничество. Поэтому необходимо перенастроить всю социальную политику страны. Речь идет не о сокращении социальной поддержки, а о восстановлении ее справедливого характера и эффективности, когда помощь государства получают те люди, которые действительно в ней нуждаются. Для Парламента это означает необходимость тонкой и взвешенной работы по совершенствованию законов для повышения эффективности всей социальной политики.

Тема цифровизации и искусственного интеллекта заняла особое место в интервью. Президент страны еще раз подчеркнул, что Казахстан в ближайшие годы должен стать цифровой державой. Это вопрос нашей конкурентоспособности и выживаемости в новой цифровой эпохе.

Цифровая трансформация уже идет в сфере государственного управления, экономике, образовании, медицине. Приняты ключевые законодательные нормы, создана институциональная база, но в обозримой перспективе предстоит еще многое сделать. Парламент страны примет активное участие в этой работе.

Отдельное внимание Глава государства уделил развитию энергетической сферы. Четко обозначено, что без надежной, современной и сбалансированной энергетики невозможен переход к новой модели роста.

В данном контексте стратегическое значение для Казахстана имеет вопрос строительства атомных станций. Для нашей страны, являющейся мировым лидером по добыче урана, отсутствие собственной атомной генерации было огромным упущением и нереализованными возможностями. Теперь развитие атомной энергетики позволит выйти на качественно новый уровень в энергетической отрасли и значительно повысит уровень технологического развития страны.

Не менее значимый блок был посвящен укреплению транзитно-логистического потенциала Казахстана. Географическое положение нашей страны — в самом центре Евразии — дает уникальные возможности и приобретает особую ценность в условиях глобальных изменений и роста конкуренции.

Глава государства последовательно реализует политику превращения Казахстана в крупнейший транспортно-логистический хаб Евразии. При этом речь идет не просто о транзите как источнике доходов, а о развитии транспортно-логистического потенциала как фактора роста для всех отраслей экономики, включая промышленность, торговлю, строительство и региональное развитие.

Одной из ключевых тем в интервью стала проблематика сельского хозяйства, которое является основой продовольственной безопасности страны. Глава государства дал предельно честные оценки: несмотря на беспрецедентные объемы государственной поддержки, эффективность аграрного сектора до сих пор не соответствует его огромному потенциалу.

Президент страны прямо говорит о том, что многократное увеличение субсидирования не гарантирует устойчивый рост и может порождать иждивенчество на селе, а также искажать рыночные стимулы.

Поэтому требуется перезагрузка всей аграрной политики — не в плане отказа от помощи фермерам и сельхозпредприятиям, а в целях повышения ее адресности и результативности. Важным ориентиром в этом направлении может стать развитие кооперации как действенного инструмента повышения эффективности сельских товаропроизводителей.

Отвечая на вопросы, связанные с туризмом, Президент страны отметил необходимость подготовки квалифицированных кадров в этой сфере. Было подчеркнуто, что международное признание Казахстана как привлекательного туристического направления — это не повод для самоуспокоения, а сигнал к удвоению усилий.

Как было отмечено, туризм несовместим с ленью, равнодушием, алчностью и хамством. Это чувствительная сфера, сочетающая в себе бизнес, культуру, безопасность. В данном секторе должны работать профессионалы и патриоты, преданные своему делу и ориентированные на постоянное развитие.

Важный акцент в интервью сделан на дальнейшем укоренении в обществе принципа «Закон и Порядок». Президент страны отметил, что без дисциплины, ответственности и уважения к законам невозможно обеспечить экономическое развитие, социальную справедливость, и дальнейшую реализацию масштабных реформ.

Кроме того, в преддверии 35-летия независимости Казахстана Глава государства предлагает зрелый и взвешенный подход к празднованию этой даты, который предполагает не кампанейщину и внешнюю торжественность, а осмысление пройденного пути, формирование новых ориентиров и объединение казахстанцев вокруг общих ценностей. Это, безусловно, соответствует настроениям в обществе и будет способствовать консолидации наших граждан вокруг ключевых ценностей и приоритетов страны.

Глава государства также отметил, что текущий год станет судьбоносным для нашей страны — Казахстан вступает в новый этап масштабной политической трансформации. Анонсированная конституционная реформа по своему объему и значению сопоставима с принятием нового Основного закона и требует максимально ответственного и профессионального подхода.

Было еще раз подчеркнуто, что ключевые вопросы дальнейшего развития страны, в том числе касающиеся парламентской реформы, будут решаться после всенародного обсуждения на национальном референдуме.

Руководствуясь новыми задачами и приоритетами, обозначенными Главой государства, Сенат Парламента продолжит работу над законодательным сопровождением стратегического курса Президента страны, обеспечивая правовую основу для социально-экономических и политических реформ. Речь идет не только о принятии новых законов, но и о глубокой их аналитической и экспертной проработке, парламентском мониторинге, а также постоянном диалоге с регионами и обществом в рамках законотворческой деятельности.

Убежден, что реализация инициатив Президента страны выведет развитие Казахстана на новый качественный уровень. Поэтому призываем все конструктивные силы и активных граждан объединиться вокруг курса и политики Главы государства по построению Справедливого, стабильного и процветающего Казахстана, где высшими ценностями являются человек, его права и благополучие.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.