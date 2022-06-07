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    15:24, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Все пункты пропуска на казахстанско-китайской границе возобновили свою работу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Восстановлено функционирование всех пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будем наращивать усилия по созданию новых точек роста в области 5G, искусственного интеллекта, цифровых финансов, трансграничной электронной торговли, а также возобновляемых источников энергии, а также запуска новых демонстрационных проектов», - сказал член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

    Дипломат сообщил о восстановлении работы всех пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе.

    «Восстановлено функционирование всех пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе. Наблюдаются большие сдвиги в вопросах возобновления авиасообщения. Авиакомпании двух стран будут в ближайшее время выполнять два рейса в неделю, что принесет выгоду народам двух стран», - добавил Ван И.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И.


    Теги:
    Внешняя политика Казахстана Китай МИД РК Транспорт Сотрудничество Логистика Интеграция и партнерство
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