Все пункты пропуска на казахстанско-китайской границе возобновили свою работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Восстановлено функционирование всех пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будем наращивать усилия по созданию новых точек роста в области 5G, искусственного интеллекта, цифровых финансов, трансграничной электронной торговли, а также возобновляемых источников энергии, а также запуска новых демонстрационных проектов», - сказал член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Дипломат сообщил о восстановлении работы всех пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе.

«Восстановлено функционирование всех пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе. Наблюдаются большие сдвиги в вопросах возобновления авиасообщения. Авиакомпании двух стран будут в ближайшее время выполнять два рейса в неделю, что принесет выгоду народам двух стран», - добавил Ван И.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И.