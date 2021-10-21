Все проявления этнического высокомерия должны жестко пресекаться – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все проявления этнического высокомерия должны жестко пресекаться. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профилактика социальных, криминальных, бытовых конфликтов - это одна из первостепенных задач местных исполнительных органов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что нулевая терпимость к конфликтам на этнической почве должна стать нормой для органов внутренних дел и прокуратуры.

«Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они не исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жестко пресекаться в соответствие с законом. Акиматам всех уровней следует проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе. Необходимо активно использовать возможности общественно-правовых институтов», - добавил Президент Казахстана.