РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:33, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Все проявления этнического высокомерия должны жестко пресекаться – Касым-Жомарт Токаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все проявления этнического высокомерия должны жестко пресекаться. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Профилактика социальных, криминальных, бытовых конфликтов - это одна из первостепенных задач местных исполнительных органов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что нулевая терпимость к конфликтам на этнической почве должна стать нормой для органов внутренних дел и прокуратуры.

    «Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они не исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жестко пресекаться в соответствие с законом. Акиматам всех уровней следует проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе. Необходимо активно использовать возможности общественно-правовых институтов», - добавил Президент Казахстана.


    Теги:
    МВД РК Президент Президент Казахстана Астана Главная Общество для mail.ru Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!