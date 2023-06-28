Все природные загорания ликвидировали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области совместными усилиями лесников, пожарных и местных исполнительных органов ликвидированы загорания сухой растительности в Уланском районе в Приморском лесничестве и в Глубоковском районе в Комсомольском лесничестве (окраина Усть-Каменогорска). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В Уланском районе с загоранием боролись с 26 июня и ликвидировали на общей площади 5 га, а с пожаром на окраине Усть-Каменогорска с 11:00 27 июня и ликвидировали на площади 14,2 га.

Тушение этих двух пожаров осложняла горная, скалистая местность и сильные порывы ветра, которые мгновенно распространяли огонь на большую территорию.

В ликвидации пожаров в труднодоступной местности применяли вертолеты авиаподразделения ВКО. В Уланском районе - для доставки десанта лесников и воды, в Глубоковском районе авиаподразделение совершило 7 сбросов воды, предотвратив распространение огня.

Как правило, такие пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем населения. В связи с чем, ДЧС ВКО напоминает населению - не разводите огонь возле домов и усадеб, особенно в ветреную погоду, не сжигайте сухую траву, не бросайте из автомобилей непотушенные сигареты, стеклянную тару, не разводите костры!