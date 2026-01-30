Все предложения по правам и свободам человека были поддержаны — Бакыт Нурмуханов

— При формулировании положений второго раздела «Основные права, свободы и обязанности» максимально учтены требования общепризнанных международных актов. В их числе — Всеобщая декларация прав человека, ратифицированные Казахстаном международные пакты и другие документы, — отметил он.

В результате содержание личных, социально-экономических и политических прав человека и гражданина было дополнено, а гарантии их реализации и защиты значительно укреплены.

— Мы видим, что в ходе общественного обсуждения находят поддержку нормы, закрепляющие абсолютность права человека на жизнь, неприкосновенность личности, правила Миранды, а также защиту персональных данных в цифровую эпоху, — отметил Бакыт Нурмуханов.

Он напомнил, что на первых заседаниях Комиссии было высказано предложение о необходимости укрепления гарантий защиты права каждого на личную свободу в ходе уголовного процесса. В этом направлении предлагалось сократить срок задержания лица без решения суда с 72 до 48 часов, за исключением некоторых особых случаев. Однако на последующих заседаниях этот вопрос обсуждался активно, и прозвучали предложения установить конкретные сроки на законодательном уровне. Эти мнения учтены в проекте.

— В статье 18 указывается, что без судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию на сроки, предусмотренные законом. Содержание под стражей допускается только по судебному решению. Предусмотрено право данного лица на обжалование. Кроме того, в полном объеме поддержаны положения, касающиеся свободы слова, научного, технического и художественного творчества, а также защиты интеллектуальной собственности. Положения, касающиеся свободы слова, научного, технического и художественного творчества, а также интеллектуальной собственности поддержаны в полном объеме, — сказал заместитель председателя Конституционного суда.

При этом, по словам Нурмуханова, было принято во внимание предложение о том, свобода слова и распространение информации не должны посягать на честь и достоинство других лиц, здоровье и нравственность населения, нарушать общественный порядок.