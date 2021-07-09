Все пожары в Улытауском районе ликвидированы

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Степные пожары в Улытауском районе ликвидированы. Пламя охватило почти 40 тысяч гектаров земли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Все пожары по Улытаускому району полностью ликвидированы. Самая большая площадь возгорания была на территории двух сельских округов - Жангельдинского и Актастинского. Произошло горение сухой травы на площади 28000 га. Пожар был локализован в 18:10 7 июля и ликвидирован в 21:00 8 июля .

В Шенберском сельском округе, в 20 км севернее от села Коргасын, в 19:20 4 июля произошло горение сухой травы на пл ощади 4700 га (установлено в 17:20 7 июля). Пожар локализован в 17:20 07 июля и ликвидирован в 21:00 8 июля .

В том же сельском округе, но в 50 км северо-восточнее от села Коргасын пламя объяло 3500 га земли. П ожар удалось ликвидировать в 21:00 8 июля .

Ещё один сельский округ Улытауского района пострадал от степных пожаров. В 70 км западнее от села Сарлык, Амангельдинского сельского округа произошло загорание сухой травы на площади 3600 га. Пожар был ликвидирован в 21:00 8 июля .

Всего в тушении пожара было задействовано 540 человек и 70 единиц техники.



