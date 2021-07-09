Все пожары в Улытауском районе ликвидированы
Все пожары по Улытаускому району полностью ликвидированы. Самая большая площадь возгорания была на территории двух сельских округов - Жангельдинского и Актастинского. Произошло горение сухой травы на площади 28000 га. Пожар был локализован в 18:10 7 июля и ликвидирован в 21:00 8 июля .
В Шенберском сельском округе, в 20 км севернее от села Коргасын, в 19:20 4 июля произошло горение сухой травы на пл ощади 4700 га (установлено в 17:20 7 июля). Пожар локализован в 17:20 07 июля и ликвидирован в 21:00 8 июля .
В том же сельском округе, но в 50 км северо-восточнее от села Коргасын пламя объяло 3500 га земли. П ожар удалось ликвидировать в 21:00 8 июля .
Ещё один сельский округ Улытауского района пострадал от степных пожаров. В 70 км западнее от села Сарлык, Амангельдинского сельского округа произошло загорание сухой травы на площади 3600 га. Пожар был ликвидирован в 21:00 8 июля .
Всего в тушении пожара было задействовано 540 человек и 70 единиц техники.