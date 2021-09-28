Все поголовье уничтожат в очаге птичьего гриппа в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области принимают меры для локализации заболевания птичьим гриппом среди домашней птицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов сообщил, что в село Лебяжье района М. Жумабаева, где произошла вспышка птичьего гриппа, прибыла республиканская комиссия во главе с и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Бауржаном Абызбаевым.

«Для своевременной и оперативной локализации и ликвидации очага инфекции проведена опашка по периметру населенного пункта, установлен дезбарьер для дезинфекции въезжающего и выезжающего автотранспорта. В целях прерывания эпизоотической цепи принято решение об уничтожении всего поголовья птиц в очаге. Владельцам изъятой и уничтоженной птицы будет выплачена компенсация в полном объеме», - сообщил Б.Альжанов.

Он заверил, что эпизоотическая ситуация контролируется, принимаются меры по недопущению распространения инфекции на другие населенные пункты области. В том числе, проводится вакцинация, разъяснительная работа среди населения, контроль за перемещением живой птицы и птицеводческой продукции.

На сайте открытых нормативно-правовых актов размещено постановление, согласно которому на территории Лебяжинского сельского округа установили карантин.

Напомним, в селе Лебяжье от птичьего гриппа погибли более тысячи голов птиц.



