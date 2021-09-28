Все поголовье уничтожат в очаге птичьего гриппа в СКО
На своей странице в социальной сети руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов сообщил, что в село Лебяжье района М. Жумабаева, где произошла вспышка птичьего гриппа, прибыла республиканская комиссия во главе с и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Бауржаном Абызбаевым.
«Для своевременной и оперативной локализации и ликвидации очага инфекции проведена опашка по периметру населенного пункта, установлен дезбарьер для дезинфекции въезжающего и выезжающего автотранспорта. В целях прерывания эпизоотической цепи принято решение об уничтожении всего поголовья птиц в очаге. Владельцам изъятой и уничтоженной птицы будет выплачена компенсация в полном объеме», - сообщил Б.Альжанов.
Он заверил, что эпизоотическая ситуация контролируется, принимаются меры по недопущению распространения инфекции на другие населенные пункты области. В том числе, проводится вакцинация, разъяснительная работа среди населения, контроль за перемещением живой птицы и птицеводческой продукции.
На сайте открытых нормативно-правовых актов размещено постановление, согласно которому на территории Лебяжинского сельского округа установили карантин.
Напомним, в селе Лебяжье от птичьего гриппа погибли более тысячи голов птиц.