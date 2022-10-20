Все под контролем - аким Алматы о прибывающих россиянах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что миграционной службой осуществляется контроль над прибывающими и уезжающими россиянами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района поинтересовалась, кто контролирует приток россиян и суточные аренды квартир.

«Все под контролем, миграционная полиция ведет четкий учет прибывших и уехавших (россиян - прим. ред.). Те граждане, которые прибывают к нам, они могут находиться 90 дней у нас без визы, но через три дня после прибытия должны зарегистрироваться. Это необходимая норма. Те, кто сдают квартиры, они должны отправить необходимое уведомление. У нас бывают опоздания на день, когда они не успевают, но каждую квартиру мы практически контролируем. По суточным квартирам ситуация чуть тяжелее… Не всегда наши добросовестные граждане вступают в договорные отношения, подписывая бумаги, там есть проблемы. Но все, кто приехал, они находятся на учете», - ответил аким.

Ранее заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев заявил, что в соответствии с поручением Главы государства, акиматом города предпринимается ряд мер, направленных на регулирование ситуации с увеличением количества граждан, прибывающих из РФ.