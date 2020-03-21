Все парки временно закрыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 21 марта 2020 года все национальные парки и парки отдыха, расположенные на территории Алматы, будут временно закрыты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Просим жителей на время карантина воздержаться от походов в парк Первого Президента, Центральный парк культуры и отдыха, Алма-Арасан, парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Family Park, Ботанический сад, парк «Мир фантазий», Алматинский зоопарк и другие места массового скопления людей на выходных», - сообщили в акимате города.

Ранее акиматом города Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу, Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алматы и алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19.

Также управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном. В целях предотвращения распространения COVID-19 были разосланы памятки с мерами предосторожности и необходимости их соблюдения в местах массового скопления людей.

На сегодня в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 28 случаев, городе Караганда - два случая.

В Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Все зоны взяты под контроль.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.