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вчера 22:49
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вчера 22:49
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вчера 22:31
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Все парки временно закрыли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 21 марта 2020 года все национальные парки и парки отдыха, расположенные на территории Алматы, будут временно закрыты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Просим жителей на время карантина воздержаться от походов в парк Первого Президента, Центральный парк культуры и отдыха, Алма-Арасан, парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Family Park, Ботанический сад, парк «Мир фантазий», Алматинский зоопарк и другие места массового скопления людей на выходных», - сообщили в акимате города.
Ранее акиматом города Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу, Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алматы и алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19.
Также управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном. В целях предотвращения распространения COVID-19 были разосланы памятки с мерами предосторожности и необходимости их соблюдения в местах массового скопления людей.
На сегодня в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 28 случаев, городе Караганда - два случая.
В Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Все зоны взяты под контроль.
Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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