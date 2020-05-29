Все ограничения экспорта сельхозпродукции в Казахстане будут сняты с 1 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров подписал приказ об отмене ограничений экспорта сельхозпродукции с 1 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Министерстве сельского хозяйства РК принят правовой акт, прекращающий действие приказов главы ведомства № 111 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» от 2 апреля 2020 года и № 123 «О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства РК от 2 апреля 2020 года № 111 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» от 14 апреля 2020 года.

Новый приказ об отмене экспортных ограничений вводится в действие с 1 июня 2020 года. Документ размещен на официальном сайте МСХ РК

Напомним, ранее, в связи с введением в Казахстане режима ЧП и поручением Главы государства о недопущении на внутреннем рынке дефицита социально значимых продуктов питания, Министерство сельского хозяйства РК из соображений продовольственной безопасности и в целях сохранения достаточных запасов до сбора нового урожая ввело временное регулирование экспорта сельхозпродукции.