Все объекты придорожного сервиса Актюбинской области приведут к Нацстандарту к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все объекты придорожного сервиса Актюбинской области будут соответствовать Национальному стандарту к 2025 году. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день вдоль автомобильных дорог республиканского значения Актюбинской области расположены 109 объектов придорожного сервиса, из них соответствует Национальному стандарту 77 (72%) объекта. По итогам года будет установлено две единицы АЗС за счет якорных инвесторов и три единицы санитарно-гигиенических узлов за счет частных инвестиций», - рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

По его словам, до конца 2025 года планируется установить 12 единиц АЗС, а также 15 единиц санитарно-гигиенических узлов.

«До 2025 года все объекты сервиса в регионе будут соответствовать Национальному стандарту», - добавил Каирбек Ускенбаев.