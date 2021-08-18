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Все объекты придорожного сервиса Актюбинской области приведут к Нацстандарту к 2025 году

18 Августа 2021 12:08
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Все объекты придорожного сервиса Актюбинской области приведут к Нацстандарту к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все объекты придорожного сервиса Актюбинской области будут соответствовать Национальному стандарту к 2025 году. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день вдоль автомобильных дорог республиканского значения Актюбинской области расположены 109 объектов придорожного сервиса, из них соответствует Национальному стандарту 77 (72%) объекта. По итогам года будет установлено две единицы АЗС за счет якорных инвесторов и три единицы санитарно-гигиенических узлов за счет частных инвестиций», - рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

По его словам, до конца 2025 года планируется установить 12 единиц АЗС, а также 15 единиц санитарно-гигиенических узлов.

«До 2025 года все объекты сервиса в регионе будут соответствовать Национальному стандарту», - добавил Каирбек Ускенбаев.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Строительство   #Дороги   #МИИР РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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