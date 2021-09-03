Все нацелено на общество и решение проблем страны - Айдос Сарым о реализации Послания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство Казахстана сегодня не только говорит о проблемах, но и пытается дать свою повестку дня и сформировать правильный контекст. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, комментируя Послание Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе экспертного обсуждения в пресс-центре АО «МИА «Казинформ» Айдос Сарым ответил на вопрос, чем отличается от предыдущего нынешнее Послание Главы государства народу Казахстана.

«Если сравнивать два Послания - прошлогоднее и текущее, то Послание этого года отличается большей уверенностью. Пандемия многое перезагрузила. Власть стала более уверенной в себе, в своих силах, возможностях. Если говорить за прошлый год, то спектр социальных обязательств государств усилился», - сказал в ходе экспертного обсуждения Айдос Сарым.

Депутат Мажилиса пояснил, если в прошлом году в стране поднимали зарплаты учителям, врачам, то в этом году подобная мера восполняется и для гражданских служащих, а именно сотрудникам архивов, музеев, библиотек и других категорий граждан.

«Пандемия продолжается, и мы не знаем ее горизонты. Тем не менее, власть не просто рефлексирует по поводу произошедших событий, не только закладывает среднесрочные стратегические вещи, но и пытается формировать новую повестку дня, причем делает это, не боясь того, что соцсети или общество будет это по-другому воспринимать», - отметил Айдос Сарым.

«Что мне лично понравилось - у нас сегодня нет какой-то бронзы, нет мегапроектов. Все нацелено на человека, на общество, на решение проблем страны. Конструктивно Послание выстроено вокруг очень больших категорий наших граждан. Очень хорошее понимание стратегических проблем», - считает спикер.

По словам Айдоса Сарыма, прошлогодняя пандемия, так или иначе, обеспечила бэби-бум.

«Более 420 тысяч детей родилось в стране. В этом году еще больше. Получается, что за эти два года у нас будет миллион молодых новых граждан. Мы преодолели 19-милионный порог. Сейчас государство уже думает наперед. В программе Правительства было записано о строительстве 800 школ. Теперь государство еще последовательно пытается реагировать уже на задачи 20-летней перспективы», - добавил А. Сарым.

Как отметил спикер, государство наращивает социальные обязательства.

«Мы должны стремиться создавать такую сферу образования и науки, которая может готовить квалифицированные кадры. Поэтому власть сегодня не просто говорит о проблемах, она пытается дать свою повестку дня, пытается сформировать правильный контекст и дискурс», - выразил мнение депутат Мажилиса.

Отметим, что в пресс-центре АО «МИА «Казинформ» проходит экспертное обсуждение основных направлений Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученное 1 сентября 2021 года.

В обсуждении принимают участие депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.