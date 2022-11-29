Все котельные в Костанае работают в штатном режиме - коммунальная служба

29 Ноября 2022, 13:30

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайские котельные работают в штатном режиме. В случае экстренных ситуаций на посту находятся профессионалы своего дела, которые решат проблему. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил директор теплоэнергетической компании (КТЭК) Виктор Шмыглов.

На котельных города ранее был произведен необходимый ремонт. По словам В. Шмыглова, есть некоторая нехватка средств за счет низких тарифов, но тем не менее, на безопасность это никак не влияет.

«Низкие тарифы, конечно, ведут к некоторым сомнениям, но тем не менее у нас все достаточно безопасно. Есть вопросы, которые нужно дорабатывать. Нужны немалые средства. Но, естественно, все ремонты запланированные - сделаны. У нас есть уверенность в работе котельных»,- говорит директор коммунального предприятия.

Большая работа проведена по резервированию оборудования.

«Мы воспользовались перемычкой, когда в прошлом году Котельная-3 была аварийная. Мы от ТЭЦ запитали район КЖБИ. И в результате, у нас не случилось аварии. Мы не упустили момент. А в этом году мы сделали перемычку и с Котельной-2. То есть, если что-то случается с любым теплоисточником, у нас все закольцовано, зарезервировано. То есть, рядом стоящие теплоисточники возьмут нагрузку на себя. Но это самые крупные - Котельные-1,2 и ТЭЦ»,- пояснил В. Шмыглов.

Сейчас в Костанае все работает в штатном режиме.

«Персонал у нас аттестованный, мы на посту всегда. Вся уверенность зиждиться на наших людях, на профессионалах, которые решат любую возникшую задачу»,- подытожил он.

Ранее сообщалось, что авария произошла на ТЭЦ в Аркалыке. Была разрушена обмуровка котла. Жертв и пострадавших нет.