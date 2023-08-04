Все казахстанские клубы проиграли ответные еврокубковые матчи

АСТАНА№ КАЗИНФОРМ - Ответные матчи второго отборочного раунда еврокубков неудачно сложились для казахстанских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



В Лиге Чемпионов «Астана» на своем поле проиграла загребскому «Динамо» — 0:2. По сумме двух матчей «Астана» уступила со счетом 0:6 и вылетела в Лигу Европы.

В Лиге Конференций все три казахстанских участника также потерпели поражение. «Тобол» в Костанае проиграл швейцарскому «Базелю» — 1:2, но смог пробиться в третий отборочный раунд (4:3 — по сумме двух матчей). «Актобе» при своих болельщиках неожиданно уступил грузинскому «Торпедо» — 1:2, но также прошел дальше (5:3 — по сумме двух матчей). «Ордабасы» на выезде проиграл польской «Легии» — 2:3 — и завершил выступление в еврокубках (4:5 — по сумме двух матчей).